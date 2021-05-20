Самый необычный в истории. Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею в Риге

В совместной заявке Латвии и Беларуси под слоганом "Passion. No borders" ("Страсть. Без границ") основной акцент был сделан на известных своей активностью и численностью хоккейных болельщиков обеих стран. Дополнительным бонусом являлся успешный опыт проведения в этих странах крупных мероприятий: Рига в одиночку принимала чемпионат мира в 2006 году, а Минск — в 2014-м. В мае 2017-го на конгрессе IIHF совместная заявка двух стран с минимальным перевесом обошла кандидатуру Финляндии (ЧМ-2022 отдали финским Тампере и Хельсинки).

О том, что Рига и Минск могут стать организаторами чемпионата мира, стало известно в январе 2017 года, когда столицы Латвии и Беларуси подали совместную заявку на проведение турнира в 2021 году. Предполагалось, что 15-тысячная "Минск-Арена" примет половину игр группового этапа (другая группа должна была сыграть в Риге), а также все решающие матчи плей-офф.

За последний год мы научились жить при пандемии Covid-19, с серьезными ограничениями в повседневной жизни. Хоккей тоже вернулся, но в большинстве стран матчи проводятся без зрителей. Ситуация с распространением Covid-19 в Латвии продолжает оставаться стабильно сложной, однако отмена второго подряд чемпионата мира обернулась бы для Международной федерации хоккея (ИИХФ) серьезным ударом по репутации и финансовыми потерями.

В 2020 году чемпионат мира должен был пройти в Швейцарии, но в связи с пандемией коронавируса его отменили. Шанс провести турнир швейцарцам теперь предоставится не скоро: хозяева чемпионатов мира уже распределены до 2025 года, если, конечно, вновь не вмешается форс-мажор.

Предыдущий чемпионат мира прошел в мае 2019 года в Словакии. Золотые медали завоевала сборная Финляндии, на подиуме также оказались сборные Канады и России. Вряд ли кто-то тогда мог предположить, что следующего первенства придется ждать не год, а два, причем его проведение будет сопряжено с большими трудностями: на это повлияли общая эпидемиологическая обстановка и политика.

Ледовые арены, гостиницы и все участники находятся в "пузыре", а матчи пройдут, по всей видимости, без зрителей. Портал Delfi собрал наиболее важную информацию о предстоящем мировом первенстве.

В сентябре 2020 года премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что Латвия не станет принимать турнир вместе с Беларусью, и начнет переговоры с ИИХФ о переносе белорусской части турнира в другую страну. Затем все настойчивее стали звучать голоса европейских политиков, что Беларусь не достойна принимать турнир в связи с нарушением прав человека. В то же время Чехия, Швеция и Финляндия высказались против проведения чемпионата мира в Беларуси — глава финской федерации хоккея заявил о готовности бойкотировать турнир и призвал к бойкоту соседнюю Швецию, а также Норвегию и Данию. Жестко давить на чиновников ИИХФ стали и спонсоры: Nivea отказалась спонсировать турнир в Беларуси, а затем этому примеру последовала и чешская Škoda —многолетний генеральный спонсор чемпионатов мира.

С середины 2017 года организаторы ЧМ-2021 не спеша готовились к турниру. Ситуация изменилась в августе прошлого года после президентских выборов в Беларуси, на которых вновь победил Александр Лукашенко. В Беларуси начались массовые протесты, некоторые страны посчитали, что результаты выборов были сфальсифицированы, и подвергли белорусскую власть критике за насилие при разгоне митингов оппозиции.

Но спустя четыре года Ушаков из кресла градоначальника перебрался в Европарламент, а Минск остался без чемпионата мира. Все матчи отдали Риге, но с соблюдением строгих мер безопасности: "пузыри" вокруг ледовых площадок, самоизоляция участников в гостиницах, пустые трибуны. К тому же в Латвии действуют строгие эпидемиологические и социальные ограничения. В такой камерной и нервной обстановке чемпионаты прежде не проводились.

"Я искренне верю в Европу без границ и со страстью. Было бы фантастическим опытом показать, что Европа — это, прежде всего, объединение одной страстью, а не разделение границами. Я искренне верю в социальную ответственность, что подразумевает разумные цены на билеты для болельщиков. Пиво в Риге стоит 2,20 евро", — заявлял в своей речи тогдашний мэр Риги Нил Ушаков. Его минский коллега Андрей Шорец отмечал, что стоимость пива в Минске составляет всего 1 евро.

11 января глава ИИХФ Рене Фазель приехал с визитом в Минск, что вызвало шквал критики со стороны СМИ и европейских политиков. Многих возмутило фото, на котором Фазель обнимается с Александром Лукашенко. Президент Международной федерации хоккея объяснил это тем, что они дружат уже 20 лет, а проведение турнира, по его мнению, ведет к примирению власти и оппозиции. Фазель подчеркивал, что "провести чемпионат мира в Беларуси — наш долг".

В Риге с Фазелем не согласились. Премьер Латвии Кришьянис Кариньш и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич еще раз подтвердили свою позицию — проведение ЧМ в Минске неприемлемо. Серьезного давления со всех сторон высшие хоккейные чиновники не выдержали. 18 января решением Совета ИИХФ Минск лишили права на проведение чемпионата мира.

2 февраля Риге было предоставлено единоличное право провести турнир. Это было сделано по эпидемиологическим и экономическим соображениям: учитывая продолжающуюся пандемию Covid-19, проще провести соревнование в одном месте, чем делить его между странами.

О празднике хоккея для болельщиков говорить нынче не приходится. Тем не менее IIHF с прошлого года твердо была настроена провести ЧМ-2021: второй раз подряд с финансовыми убытками мириться никто не хотел. Нужен ли Латвии такой турнир — с "пузырями", без зрителей и ярких медийных хоккейных звезд? Нужен, уверенно заявляют организаторы, политики, бизнесмены. Прежде всего — в плане имиджа. Показать, что Латвия готова справиться с проведением чемпионата мира и в условиях пандемии. Тем более, что часть резко увеличившихся расходов, связанных с организацией, берет на себя ИИХФ.

Проблемы с тренировочным холлом "Даугава"



Латвия примет чемпионат мира второй раз в истории. Впервые турнир в Риге прошел с 5 по 21 мая 2006 года. К тому форуму возвели "Арену Рига" на 10 300 зрителей, а в качестве второй арены временно был перестроен холл "Сконто" (с трибунами на 8000 мест). Если к новой арене претензий по турниру не было, то лед в "Сконто" оказался не лучшего качества.