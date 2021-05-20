Как маленькая чешская деревня оказалась втянутой в большое дело о российском шпионаже(1)
Деревня с населением около 300 человек находится в далёкой центральной Моравии, на самом востоке страны.
Но в 2014 году в деревне случилась беда: взорвался расположенный на территории бывшего армейского комплекса и огороженный колючей проволокой с табличками ”Посторонним вход воспрещён” склад боеприпасов. Два сотрудника погибли, большая часть комплекса была сровнена с землей.
Взрыв был таким сильным, что фермеров, занимающихся хозяйственными делами на близлежащих полях, сбило с ног. Обломки разлетелись на многие километры вокруг.
Чуть больше месяца спустя при столь же загадочных обстоятельствах взорвался ещё один склад, расположенный неподалёку от первого. В результате происшествия пришлось эвакуировать 400 местных жителей.
Сначала под подозрение попала частная компания Imex Group, которая с середины 2000-х годов арендовала территорию у чешской армии.
Находившийся в то время на посту министра финансов Андрей Бабиш отмечал, что несколькими годами ранее был взорван ещё один склад, арендованный этой компанией в Болгарии, и утверждал, что она была внесена в чёрный список США за нарушение эмбарго на поставки оружия Демократической Республике Конго. Это утверждение компания опровергла.
Imex Group грозилась подать на Бабиша судебный иск за его высказывания, но угрозы свои в жизнь не претворила.
В годовом отчёте Министерства внутренних дел 2014 года было сказано, что расследование продолжается, в том числе изучается предполагаемое ”ненадлежащее хранение” боеприпасов на складе.
Однако именно тогда дело закрыли, назвав произошедшее во Врбетице либо результатом злоупотребления служебным положением, либо просто несчастным случаем.
”В 2014 году в связи с тем, что склады были полностью разрушены, найти какие-либо доказательства было невозможно, поэтому в 2015 году дело закрыли”, — пояснил Павел Гавличек, научный сотрудник Пражской ассоциации международных отношений.
Что общего у данного случая с тем, что произошло в английском Солсбери?
Дело оставалось закрытым в течение последующих трёх лет, пока внимание чешских следователей не привлёк беспрецедентный случай на другом конце Европы.
4 марта 2018 года в небольшом, известном своим собором английском городе Солсбери два агента ГРУ отравили бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь.
Согласно расследованиям британской полиции и новостного агентства Bellingcat, подозреваемыми агентами ГРУ оказались Руслан Боширов (настоящее имя Анатолий Чепига) и Александр Петров (Александр Мишкин).
Для чешских следователей это стало зацепкой, в которой они так нуждались: якобы теми же самыми именами назвались двое россиян, заселившихся в отель рядом с Врбетице незадолго до взрыва.
В конце апреля этого года и Болгария объявила, что ведёт расследование причастности российских агентов к произошедшим в течение последних десяти лет взрывам на складах боеприпасов в стране.
Боеприпасы, хранившиеся на складе оружия в Врбетице до 2014 года, предназначались для Украины, которая в то время вела гражданскую войну после аннексии Крыма Россией.
Местные СМИ со ссылкой на источники в разведке предполагают, что поставками занималась компания EMCO, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Его пытались отравить в апреле 2015 года, всего через несколько месяцев после взрыва в Чешской Республике.
В ходе расследования, проведенного Bellingcat в 2019 году, выяснилось, что высокопоставленный офицер ГРУ Денис Сергеев (он же Сергей Федотов) находился в Болгарии во время неудавшегося отравления Гебрева.
Предполагают, что Сергеев находился в Великобритании и во время отравления в Солсбери.
Полиция и журналисты считают, что сверхсекретное разведывательное подразделение ГРУ 29155 и около двадцати его агентов связаны с аннексией Крыма Россией в 2014 году, кампаниями по дестабилизации ситуации в Молдове в том же году и неудавшимся переворотом в Черногории в 2016 году.
Прага обвиняет Москву
Однако только 17 апреля 2021 года Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву в Врбетице, и это привело к самым серьёзным за последние десятилетия дипломатическим последствиям.
На вечерней пресс-конференции премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что у страны есть ”неопровержимые доказательства” того, что за атакой стоит ГРУ. А председатель сената Чехии Милош Выстрчил назвал тот случай ”государственным терроризмом”.
Впоследствии чешские власти выслали из страны множество российских дипломатов, многих из которых подозревали в том, что они являются офицерами разведки, работавшими в российском посольстве. Несколько стран Евросоюза поступили так же в знак солидарности. В ответ Москва выслала почти всех служащих посольства Чехии в России.
В пятницу история вышла на новый виток: чешские СМИ сообщили, что глава Imex Group Пётр Бернатик-младший за день до взрыва как минимум 40 минут находился рядом с гостиницей неподалёку от Врбетице, где останавливались подозреваемые агенты ГРУ. Узнать это удалось при помощи записей GPS-локаций его мобильного телефона. Эти данные в настоящее время проходят проверку в специальных органах.
Местные газеты цитируют слова бывших сотрудников склада о том, Бернатик в одиночестве и без предупреждения посетил склад в тот же день, что было крайне необычно.
Вопросы, на которые нет ответа
Но, несмотря на то, что дело предано гласности и новая информация появляется ежедневно, остаётся много вопросов.
Например, что на самом деле произошло в 2014 году? Почему чешским властям потребовалось так много времени, чтобы публично заявить о том, что в деле замешана Россия, почему это было сделано именно на фоне уже возросшей напряжённости между Чехией и Россией?
По словам Гавличека, объяснение состоит в том, что место взрыва расчищали до осени 2020 года, и только после этого власти смогли возобновить расследование.
”С тех пор было проведено несколько дополнительных расследований, в том числе по криминологии, поэтому узнать больше удалось только к настоящему моменту”, — объясняет он.
Тем не менее, наибольшее удивление вызвало то, что премьер-министр Бабиш объявил эту новость 17 апреля.
Это было сделано всего за несколько дней до того, как министр внутренних дел Ян Хамачек должен был посетить Москву с целью обсуждения вопроса о закупке российских вакцин против COVID-19. После таких новостей Хамачек был вынужден отменить свой визит.
Также это произошло всего через несколько дней после того, как прозападный министр иностранных дел Томаш Петричек был уволен со своей должности. Произошло это главным образом потому, что неделей ранее Петричек попытался безуспешно бороться с Хамачеком за лидерство над социал-демократами (CSSD) — младшим партнёром правящей коалиции.
Петричек давно конфликтует с пророссийским президентом Чехии Милошем Земаном. Аналитики предполагают, что увольнение Петричека дало Земану больше возможностей для вмешательства в принятие внешнеполитических решений.
Земан занимал пост премьер-министра в 2000-х годах, и, став президентом в 2013 году, показал себя как самого ярого поборника пророссийских и прокитайских отношений. Он публично защищал действия России на Украине и выступал против санкций Запада в отношении Москвы.
В 2018 году один чешский аналитик назвал Земана ”самым влиятельным союзником Кремля в Центральной Европе".
Основные оппозиционные партии страны — Пиратская партия и Гражданская демократическая партия — ныне решительно поддерживают прозападный взгляд госаппарата, тем самым увеличивая разрыв не только между политиками, поддерживающими Запад или Восток, но и между сторонниками либеральных и авторитарных властей.
Для прозападных политиков они являются теми, кто воплощает в жизнь либерально-демократические порывы основателей Чехословакии, стоявших у истоков государства в 1918 году, и кто семьдесят один год спустя помог избавиться от коммунизма.
Представитель находящегося в Праге аналитического Центра по защите европейских ценностей Якуб Янда недавно сказал Deutsche Welle, что атака на склад в Врбетице, в которой подозревают Россию, является ”самым враждебным нападением на чешскую территорию со времён советского вторжения в 1968 году”, ссылаясь на ”Пражскую весну” — операцию, в ходе которой советские войска вторглись в Чехословакию в попытке свергнуть реформаторское коммунистическое руководство.
Несмотря на то, что чешско-российские отношения были неприязненными с момента падения коммунистического строя в 1989 году, откровенно ухудшились они в начале 2020 года. Городские власти Праги демонтировали памятник русскому герою Второй мировой войны, советскому маршалу Ивану Коневу, и переименовали площадь перед посольством России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.
Всего через несколько дней после того, как Бабиш объявил о причастности России, президент Земан публично заявил, что, по его мнению, ”нет никаких доказательств” участия российских агентов в операции по взрыву склада боеприпасов во Врбетице.
С тех пор он настаивает, чтобы спецслужбы расследовали и другие возможные причины взрыва, несмотря на заявление правительства о том, что у следователей есть ”недвусмысленные доказательства” связи инцидента с Россией.
”Борьба за интерпретацию всего этого дела ещё не окончена”, — сказал Йиржи Пехе, политический аналитик и директор пражского отделения Нью-Йоркского университета.
Союзница Земана министр юстиции Мари Бенешова занималась преследованиями генерального прокурора Павла Земана (не имеющего отношения к президенту), потому что тот дал журналистам информацию о расследовании.
По словам Пехе, хотя премьер-министр Бабиш и защищал генпрокурора от нападок Бенешовой, на прошлой неделе ему пришлось подать в отставку, сославшись на политическое давление.
Однако на чешско-российские отношения уже брошена сильная тень. Дипломаты высланы. Правительство сплотилось вокруг идеи о том, что за атакой на Врбетице стоит Россия. Последствия этой ситуации уже повлияли на долгосрочные интересы России в Центральной Европе.
В конце апреля министр торговли Карел Гавличек объявил, что российской энергетической компании ”Росатом” будет запрещено участвовать в конкурсе на строительство АЭС Дукованы стоимостью 6 миллиардов евро — самого дорогостоящего на сегодняшний день чешского инфраструктурного проекта. Незадолго до этого в участии в связи с опасениями по поводу безопасности отказали и китайской компании.