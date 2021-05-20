Как маленькая чешская деревня оказалась втянутой в большое дело о российском шпионаже

Дело оставалось закрытым в течение последующих трёх лет, пока внимание чешских следователей не привлёк беспрецедентный случай на другом конце Европы.

Что общего у данного случая с тем, что произошло в английском Солсбери?

”В 2014 году в связи с тем, что склады были полностью разрушены, найти какие-либо доказательства было невозможно, поэтому в 2015 году дело закрыли”, — пояснил Павел Гавличек, научный сотрудник Пражской ассоциации международных отношений.

Однако именно тогда дело закрыли, назвав произошедшее во Врбетице либо результатом злоупотребления служебным положением, либо просто несчастным случаем.

В годовом отчёте Министерства внутренних дел 2014 года было сказано, что расследование продолжается, в том числе изучается предполагаемое ”ненадлежащее хранение” боеприпасов на складе.

Imex Group грозилась подать на Бабиша судебный иск за его высказывания, но угрозы свои в жизнь не претворила.

Находившийся в то время на посту министра финансов Андрей Бабиш отмечал, что несколькими годами ранее был взорван ещё один склад, арендованный этой компанией в Болгарии , и утверждал, что она была внесена в чёрный список США за нарушение эмбарго на поставки оружия Демократической Республике Конго. Это утверждение компания опровергла.

Сначала под подозрение попала частная компания Imex Group , которая с середины 2000-х годов арендовала территорию у чешской армии.

Чуть больше месяца спустя при столь же загадочных обстоятельствах взорвался ещё один склад, расположенный неподалёку от первого. В результате происшествия пришлось эвакуировать 400 местных жителей.

Взрыв был таким сильным, что фермеров, занимающихся хозяйственными делами на близлежащих полях, сбило с ног. Обломки разлетелись на многие километры вокруг.

Но в 2014 году в деревне случилась беда: взорвался расположенный на территории бывшего армейского комплекса и огороженный колючей проволокой с табличками ”Посторонним вход воспрещён” склад боеприпасов. Два сотрудника погибли, большая часть комплекса была сровнена с землей.

Деревня с населением около 300 человек находится в далёкой центральной Моравии, на самом востоке страны.

На вечерней пресс-конференции премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что у страны есть ”неопровержимые доказательства” того, что за атакой стоит ГРУ. А председатель сената Чехии Милош Выстрчил назвал тот случай ”государственным терроризмом”.

Однако только 17 апреля 2021 года Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву в Врбетице, и это привело к самым серьёзным за последние десятилетия дипломатическим последствиям.

Полиция и журналисты считают, что сверхсекретное разведывательное подразделение ГРУ 29155 и около двадцати его агентов связаны с аннексией Крыма Россией в 2014 году, кампаниями по дестабилизации ситуации в Молдове в том же году и неудавшимся переворотом в Черногории в 2016 году.

Предполагают, что Сергеев находился в Великобритании и во время отравления в Солсбери.

В ходе расследования, проведенного Bellingcat в 2019 году, выяснилось, что высокопоставленный офицер ГРУ Денис Сергеев (он же Сергей Федотов ) находился в Болгарии во время неудавшегося отравления Гебрева.

Местные СМИ со ссылкой на источники в разведке предполагают, что поставками занималась компания EMCO , принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву . Его пытались отравить в апреле 2015 года, всего через несколько месяцев после взрыва в Чешской Республике.

Боеприпасы, хранившиеся на складе оружия в Врбетице до 2014 года, предназначались для Украины , которая в то время вела гражданскую войну после аннексии Крыма Россией .

В конце апреля этого года и Болгария объявила, что ведёт расследование причастности российских агентов к произошедшим в течение последних десяти лет взрывам на складах боеприпасов в стране.

Для чешских следователей это стало зацепкой, в которой они так нуждались: якобы теми же самыми именами назвались двое россиян, заселившихся в отель рядом с Врбетице незадолго до взрыва.

4 марта 2018 года в небольшом, известном своим собором английском городе Солсбери два агента ГРУ отравили бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь.

Впоследствии чешские власти выслали из страны множество российских дипломатов, многих из которых подозревали в том, что они являются офицерами разведки, работавшими в российском посольстве. Несколько стран Евросоюза поступили так же в знак солидарности. В ответ Москва выслала почти всех служащих посольства Чехии в России.

В пятницу история вышла на новый виток: чешские СМИ сообщили, что глава Imex Group Пётр Бернатик-младший за день до взрыва как минимум 40 минут находился рядом с гостиницей неподалёку от Врбетице, где останавливались подозреваемые агенты ГРУ. Узнать это удалось при помощи записей GPS-локаций его мобильного телефона. Эти данные в настоящее время проходят проверку в специальных органах.

Местные газеты цитируют слова бывших сотрудников склада о том, Бернатик в одиночестве и без предупреждения посетил склад в тот же день, что было крайне необычно.

Вопросы, на которые нет ответа

Но, несмотря на то, что дело предано гласности и новая информация появляется ежедневно, остаётся много вопросов.

Например, что на самом деле произошло в 2014 году? Почему чешским властям потребовалось так много времени, чтобы публично заявить о том, что в деле замешана Россия, почему это было сделано именно на фоне уже возросшей напряжённости между Чехией и Россией?

По словам Гавличека, объяснение состоит в том, что место взрыва расчищали до осени 2020 года, и только после этого власти смогли возобновить расследование.

”С тех пор было проведено несколько дополнительных расследований, в том числе по криминологии, поэтому узнать больше удалось только к настоящему моменту”, — объясняет он.

Тем не менее, наибольшее удивление вызвало то, что премьер-министр Бабиш объявил эту новость 17 апреля.

Это было сделано всего за несколько дней до того, как министр внутренних дел Ян Хамачек должен был посетить Москву с целью обсуждения вопроса о закупке российских вакцин против COVID-19. После таких новостей Хамачек был вынужден отменить свой визит.