ЕС подписал контракт с Pfizer о поставке 1,8 млрд доз вакцины от COVID

”Сегодня Еврокомиссия подписала третий контракт с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer на поставку дополнительных 1,8 млрд доз от имени всех государств — членов ЕС в период с конца 2021-го по 2023 год”, — сказано там.

Глава ЕК отметила, что вслед за нынешним контрактом вскоре могут последовать соглашения с другими компаниями, ”чтобы защитить Европу и мир в долгосрочной перспективе”.

В начале мая издание Die Welt сообщило, что Франция затягивает окончательное подписание контракта на поставку 1,8 млрд доз вакцины в ЕС. Возможная причина заключалась в намерении страны перевести на свою территорию мощности для выпуска препарата.

Ранее Bloomberg сообщал о переговорах ЕС об удвоении поставок препарата Pfizer. Они начались на фоне роста числа смертей от COVID-19 и обеспокоенности появлением нового, более заразного штамма коронавируса. По информации издания, новый договор предполагал поставки до 300 млн доз.

Вакцина от Pfizer была одобрена для использования в ЕС 21 декабря прошлого года. Препарат с рабочим названием BNT162b2 вводится в два приема с промежутком в три недели. По данным разработчиков, его эффективность достигает 95%.