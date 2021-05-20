Новые поправки к законам дадут компенсацию родителям мертворожденных детей и льготы для семей, пострадавших от коронакризиса
Anni Õnneleid
Принятый законопроект вносит изменения в расчет размера родительской компенсации таким образом, что помимо времени, проведенного в отпуске по болезни и по уходу, из отчетного периода также исключается время, проведенное на учете в кассе по безработице. Это позволит избежать планирования рождения детей на более длительный срок из-за более низких родительских компенсаций из-за безработицы, а также обеспечить более благоприятные условия для тех, кто потерял работу в результате коронакризиса. Законопроект также распространяется на родителей, которые находились в неоплачиваемом отпуске у своего работодателя во время чрезвычайной ситуации, объявленной в марте 2020 года, и которым государство выплачивало родительскую компенсацию на ребенка с особыми потребностями.
”Эти семьи представляют собой особо уязвимую целевую группу, потому что в семье растут ребенок или дети с особыми потребностями”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Эта временная мера вступит в силу 1 июля и будет применяться при расчете родительской компенсации детям, родившимся в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. Компенсацию выплачивает департамент социального страхования, людям подавать ничего не нужно.
Родителям мертворожденных детей также будет выплачиваться компенсация по рождению ребенка и будут расширены условия выплаты родительской компенсации. Отцы, которые не воспользовались правом на дополнительное родительское пособие для отца и отпуск по уходу за ребенком до предполагаемой даты рождения ребенка, также получают право на дополнительное родительское пособие для отца даже после того, как ребенок родился мертворожденным. Матерям, не имеющим права на пособие по беременности и родам, гарантируется право на получение родительского пособия в случае мертворождения ребенка в течение 30 календарных дней с момента рождения ребенка.
”Важно, чтобы после печального события у родителей была бы возможность скорбеть, поддерживая друг друга и частично покрыть расходы, поэтому мы решили продлить выплату родительской компенсации и в случае, если ребенок родился мертвым. Сейчас идут переговоры, в каком регистре в будущем можно будет записывать имя мертворожденного ребенка”, — отметила министр Сигне Рийсало.
Кроме того, в случае продолжения обучения ребенка изменится порядок выплаты семейного пособия. Если ребенок в возрасте 16 лет и старше или ребенок, которому исполнилось 16 лет до начала нового учебного года, заканчивает основную школу, семейные пособия будут выплачиваться до конца сентября без проверки продолжил ли ребенок обучение. Выполнение условия обучения будет проверяться с октября, когда информация о нем также поступит в информационную систему образования Эстонии. Это позволит избежать лазейки при выплате семейных пособий.
”Из-за пандемии коронавируса и чрезвычайной ситуации последовал экономический спад из-за чего многие семьи с детьми оказались в социально и экономически тяжелом положении. Многие родители потеряли работу, а доходы их семей упали. Таким образом, социально-экономические и демографические негативные последствия распространения коронавируса и чрезвычайного положения, сложившейся в результате этого, будут распространяться на месяцы вперед”, — добавила Сигне Рийсало.