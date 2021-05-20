Новые поправки к законам дадут компенсацию родителям мертворожденных детей и льготы для семей, пострадавших от коронакризиса

Принятый законопроект вносит изменения в расчет размера родительской компенсации таким образом, что помимо времени, проведенного в отпуске по болезни и по уходу, из отчетного периода также исключается время, проведенное на учете в кассе по безработице. Это позволит избежать планирования рождения детей на более длительный срок из-за более низких родительских компенсаций из-за безработицы, а также обеспечить более благоприятные условия для тех, кто потерял работу в результате коронакризиса. Законопроект также распространяется на родителей, которые находились в неоплачиваемом отпуске у своего работодателя во время чрезвычайной ситуации, объявленной в марте 2020 года, и которым государство выплачивало родительскую компенсацию на ребенка с особыми потребностями.

”Эти семьи представляют собой особо уязвимую целевую группу, потому что в семье растут ребенок или дети с особыми потребностями”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Эта временная мера вступит в силу 1 июля и будет применяться при расчете родительской компенсации детям, родившимся в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. Компенсацию выплачивает департамент социального страхования, людям подавать ничего не нужно.

Родителям мертворожденных детей также будет выплачиваться компенсация по рождению ребенка и будут расширены условия выплаты родительской компенсации. Отцы, которые не воспользовались правом на дополнительное родительское пособие для отца и отпуск по уходу за ребенком до предполагаемой даты рождения ребенка, также получают право на дополнительное родительское пособие для отца даже после того, как ребенок родился мертворожденным. Матерям, не имеющим права на пособие по беременности и родам, гарантируется право на получение родительского пособия в случае мертворождения ребенка в течение 30 календарных дней с момента рождения ребенка.