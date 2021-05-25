Читатель недоумевает: почему бюро обслуживания PPA открыты в то время, когда люди на работе?

Как пояснила главный эксперт бюро идентитета и статуса PPA Анника Пярна, в сентябре 2018 года они продлили время работы бюро на два часа, то есть до 19 часов. В Таллинне это время работы действовало до конца 2019 года, но после 17:00 часов клиентов было немного, поэтому было решено вернуть прежнее время работы. Таким образом, теперь все бюро открыты с понедельника по пятницу с 09 до 17 часов.