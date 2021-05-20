Во время учений ”Весенний шторм” в небе Эстонии участятся полеты военной авиации

В ”Весеннем шторме” задействованы истребители ВВС Италии и Испании F-35 и Eurofighter Typhoon, польские истребители-бомбардировщики Су-22, вертолеты армии Великобритании и США AW159 Wildcat, AH-64 Apache, HH-60 Pave Hawk, UH-60 Black Hawk, а также авиация военно-воздушных сил Эстонии.

Летательные аппараты будут заметны и слышны преимущественно в северной, центральной и западных частях Эстонии. Во время учений основная задача самолетов и вертолетов сводится к оказанию воздушной поддержки сухопутным войскам. Помимо этого будут продолжены обычные тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии.

Полеты на малых высотах будут осуществлятся по возможности вдали от населенных пунктов, при этом авиация не будет опускаться ниже 152 метров.

”Весенний шторм” — ежегодные контрольные учения Сил обороны, основная цель которых сводится в отладке взаимодействия между различнми подразделениями. В общей сложности в этом году в маневрах участвует около 7000 военнослужащих Эстонии, США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании.

Основное действие маневров, которые продлятся до 5 июня, развернется на Центральном полигоне Сил обороны, они также частично затронут Хийумаа и Ляэне-Вирумаа.