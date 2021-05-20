Справедливость восторжествовала! Жертвам мошенников вернут более 34 000 евро

Деньги пострадавшим, большинство из которых проживают в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, возвращают с 14 мая. Полностью или частично полиции в сотрудничестве с финансовыми учреждениями удалось остановить переводы со счетов 29 человек, из них 10 человек получат выманенные деньги в полном объеме. Треть пострадавших получат назад значительную сумму и еще треть маленькую часть снятых денег. Двоим пострадавшим вернули почти 11 000 евро в апреле.

По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, полиция свяжется с пострадавшими, чтобы сообщить, кто и в каком объеме получит деньги.

"Нескольким жертвам вернут тысячи евро. К сожалению, все переводы не удалось до конца остановить, но финансовое учреждение возвратит все, что удалось вернуть. Это наглядный пример тому, что если у вас появляется минимальное подозрение, что вы стали жертвой мошенничества, надо как можно быстрее связаться с банком и полицией. Так есть надежда, но какой-то перевод можно ставить. Чем больше времени пройдет, тем меньше, к сожалению, вероятность вообще когда-нибудь вернуть деньги", — сказал Юузе.

Во всех этих случаях использовали одну схему. Мошенник звонил по телефону, говорил по-русски, представлялся работником Swedbank и сообщал, что на счету человека кто-то совершил подозрительные сделки. Под предлогом, что банк может помочь, мошенник спрашивал данные, чтобы зайти в интернет-банк, например, признак пользователя и личный код, затем просил ввести пароли Smart-ID. Мошенник утверждал, что это необходимо для установки двухэтапной системы защиты. Получив доступ к счету, деньги переводились на чужие счета.

Руководитель бюро криминальной информации Центральной криминальной полиции Тоомас Плаадо сказал, что для усложнения жизни мошенников полиция использует новые приемы и активно сотрудничает с банками и другими финансовыми учреждениями, чтобы остановить перевод денег и по возможности остановить переводы.