Справедливость восторжествовала! Жертвам мошенников вернут более 34 000 евро(3)
Деньги пострадавшим, большинство из которых проживают в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, возвращают с 14 мая. Полностью или частично полиции в сотрудничестве с финансовыми учреждениями удалось остановить переводы со счетов 29 человек, из них 10 человек получат выманенные деньги в полном объеме. Треть пострадавших получат назад значительную сумму и еще треть маленькую часть снятых денег. Двоим пострадавшим вернули почти 11 000 евро в апреле.
По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, полиция свяжется с пострадавшими, чтобы сообщить, кто и в каком объеме получит деньги.
"Нескольким жертвам вернут тысячи евро. К сожалению, все переводы не удалось до конца остановить, но финансовое учреждение возвратит все, что удалось вернуть. Это наглядный пример тому, что если у вас появляется минимальное подозрение, что вы стали жертвой мошенничества, надо как можно быстрее связаться с банком и полицией. Так есть надежда, но какой-то перевод можно ставить. Чем больше времени пройдет, тем меньше, к сожалению, вероятность вообще когда-нибудь вернуть деньги", — сказал Юузе.
Во всех этих случаях использовали одну схему. Мошенник звонил по телефону, говорил по-русски, представлялся работником Swedbank и сообщал, что на счету человека кто-то совершил подозрительные сделки. Под предлогом, что банк может помочь, мошенник спрашивал данные, чтобы зайти в интернет-банк, например, признак пользователя и личный код, затем просил ввести пароли Smart-ID. Мошенник утверждал, что это необходимо для установки двухэтапной системы защиты. Получив доступ к счету, деньги переводились на чужие счета.
Руководитель бюро криминальной информации Центральной криминальной полиции Тоомас Плаадо сказал, что для усложнения жизни мошенников полиция использует новые приемы и активно сотрудничает с банками и другими финансовыми учреждениями, чтобы остановить перевод денег и по возможности остановить переводы.
"В случае телефонных мошенничеств, когда преступники представляются сотрудниками банка, деньги со счета пострадавших переводятся очень быстро. Mы установили, что мошенники использовали для перевода денег счета в одном местном финансовом учреждении. Это было, так сказать, временно место для хранения денег и оттуда деньги переводились за границу. Мы связались с этим учреждением, попросили придерживать сделки с определенным почерком и в случае, если выяснится, что это мошенничество, замораживать сделки. Это учреждение достаточно быстро установило дополнительные фильтры и таким образом планы мошенников провались. Крайне важно усложнить осуществление таких переводов, чтобы Эстония не была такой привлекательной для мошенников", — рассказал Плаадо.
Так как мошенники потерпели неудачу при переводе с нескольких счетов и не смогли получить доступ к выманенным деньгам, они прекратили использование этого финансового учреждения. "Это положительный пример тому, как можно усложнить жизнь преступникам и одновременно помочь пострадавшим. Мы работаем над тем, чтобы установить личность мошенников и сотрудничаем в том числе и с полицией других стран", — добавил Тоомас Плаадо.
Райнет Юузе сказал, что полиция ищет новые возможности для того, чтобы увеличить информированность возможных жертв о том, как распознать мошенничество и оставить преступников без дохода. "Нельзя терять бдительность, мошенники не оставляют попыток получить ваши деньги. Однако очень радует то, что все больше полиции поступает таких сообщений, когда человек знает, что это мошенничество, не выдает ПИН-коды или другие данные и не позволяет нанести себе ущерб", — сказал Юузе.
Банк останавливает более половины нападений на счета, блокируя сомнительные сделки в самом начале. Но за четыре месяца этого года полиция начала 119 уголовных дел о мошенничестве по схеме "звонок из банка". В сумме жителям Эстонии нанесли ущерб почти в 500 000 евро.