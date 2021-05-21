Спасательный департамент продолжит консультации на дому

Во время пика распространения коронавируса Спасательный департамент фактически приостановил консультации спасателей на дому, чтобы сократить контакт с потенциальными носителями вируса и замедлить его распространение. Теперь, когда распространение вируса значительно снизилось, консультации возобновятся в тех домах, в которых высок риск несчастного случая. Своевременная просьба о помощи может уберечь от несчастья и спасти не одну жизнь.

”Трагические случаи обычно начинаются дома и поэтому важно предотвратить опасность там, где человек проводит больше всего времени. Для того чтобы дом был, как крепость для человека, нужно минимизировать риски. Здесь и помогут спасатели советом и протянут руку помощи”, — сказал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс и добавил, что важно вовремя заметить места как в доме, так и около него, которые могут привлечь несчастные случаи.

”Нередко причиной пожаров в доме становится амортизированная или вовремя необслуженная печная система, а также пережившие своё время электрические системы или устройства. Спасатели могут обратить внимание на такие недостатки и дать совет, как обезопасить своё жильё. Кроме того, важно убедиться, чтобы в доме были в рабочем состоянии и правильно установленные датчики угарного газа или дыма. Они вовремя просигнализируют и тем самым спасут не одну жизнь”, — добавил Саареметс.

Так как впереди садовый сезон и в дверь стучатся летние месяцы купания, спасатели проверят также и безопасность вокруг дома и поделятся советами, как обезопасить водоёмы возле него. Обычно достаточно простых действий, чтобы значительно снизить риск несчастного случая, будь то новая крышка люка или безопасный доступ к домашнему водоёму. ”Если человек очень долго жил в центре опасностей, то в какой-то момент всё кажется совершенно нормальным, и это отводит внимание от безопасности”, — сказал Саареметс.