Как приготовить пасту "Карбонара" из продуктов, купленных в Rimi: блогер RusDelfi делится рецептом

Карбонара — одна из самых известных и продаваемых паст за пределами Италии. Такую пасту легко готовить, когда холодильник пустой. По одной из версий, карбонара появилась в Италии после второй мировой войны, когда американские солдаты привезли туда бекон и яичный порошок.

Вам понадобится:

Бекон

Яйца

Твердый сыр — пармезан, пекорино и др

Паста — спагетти, тальятелли или ваша любимая

Сливки 35%

Черный перец, соль

Сливки — краеугольный ингредиент карбонары. В аутентичном рецепте никаких сливок нет, но добавляют их довольно часто. Я добавляю. Получается более нежный вкус, но и с одними желтками будет хорошо. Принцип такой — чем больше желтков, тем вкуснее, но нужно брать как минимум 1 желток на порцию.

Попробуйте ваш бекон на вкус. Бекон на фото довольно соленый, одной упаковки хватит примерно на три порции. Переложите — карбонара будет пересолена.

Начинаем готовить! Поставьте на огонь кастрюлю с 2-3 литрами воды, посолите по вкусу. Воду из пасты мы используем при готовке, поэтому она должна быть умеренно соленой, как суп.

Подготовьте соус: в небольшой мисочке смешайте яичные желтки, тертый сыр (1-2 столовых ложки), черный перец и сливки.

Нарежьте бекон небольшими ломтиками, обжарьте его на небольшом количестве растительного масла.

Пасту варите, как написано на упаковке, до состояния аль денте.

Когда паста готова, я не сливаю воду, а использую ложку для пасты, чтобы ее вытащить. Если у вас ее нет, сохраните немного воды, в которой варилась паста.

Переложите пасту в сковороду с беконом, добавьте немного воды от варки пасты и немного проварите, чтобы ароматы бекона впитались в пасту.

После того, как вода выкипела, снимите сковороду с огня, добавьте соус и сразу мешайте его с пастой.

Это самый ответственный момент — соус должен загустеть в горячей пасте. Если он получился слишком жидкий, подержите сковороду над огнем, но не перегрейте — яичный желток может пойти хлопьями. Если соус слишком густой, его можно разбавить водой, которую мы сохранили после варки пасты или сливками.