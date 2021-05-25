Как приготовить пасту "Карбонара" из продуктов, купленных в Rimi: блогер RusDelfi делится рецептом
Карбонара — одна из самых известных и продаваемых паст за пределами Италии. Такую пасту легко готовить, когда холодильник пустой. По одной из версий, карбонара появилась в Италии после второй мировой войны, когда американские солдаты привезли туда бекон и яичный порошок.
Вам понадобится:
- Бекон
- Яйца
- Твердый сыр — пармезан, пекорино и др
- Паста — спагетти, тальятелли или ваша любимая
- Сливки 35%
- Черный перец, соль
Сливки — краеугольный ингредиент карбонары. В аутентичном рецепте никаких сливок нет, но добавляют их довольно часто. Я добавляю. Получается более нежный вкус, но и с одними желтками будет хорошо. Принцип такой — чем больше желтков, тем вкуснее, но нужно брать как минимум 1 желток на порцию.
Попробуйте ваш бекон на вкус. Бекон на фото довольно соленый, одной упаковки хватит примерно на три порции. Переложите — карбонара будет пересолена.
Начинаем готовить! Поставьте на огонь кастрюлю с 2-3 литрами воды, посолите по вкусу. Воду из пасты мы используем при готовке, поэтому она должна быть умеренно соленой, как суп.
Подготовьте соус: в небольшой мисочке смешайте яичные желтки, тертый сыр (1-2 столовых ложки), черный перец и сливки.
Нарежьте бекон небольшими ломтиками, обжарьте его на небольшом количестве растительного масла.
Пасту варите, как написано на упаковке, до состояния аль денте.
Когда паста готова, я не сливаю воду, а использую ложку для пасты, чтобы ее вытащить. Если у вас ее нет, сохраните немного воды, в которой варилась паста.
Переложите пасту в сковороду с беконом, добавьте немного воды от варки пасты и немного проварите, чтобы ароматы бекона впитались в пасту.
После того, как вода выкипела, снимите сковороду с огня, добавьте соус и сразу мешайте его с пастой.
Это самый ответственный момент — соус должен загустеть в горячей пасте. Если он получился слишком жидкий, подержите сковороду над огнем, но не перегрейте — яичный желток может пойти хлопьями. Если соус слишком густой, его можно разбавить водой, которую мы сохранили после варки пасты или сливками.
Этот этап требует тренировки — желтки — продукт капризный.
Если раньше не готовили соусы на основе желтков и очень хотите есть — нет времени на эксперименты, добавьте просто сливки, получится все равно вкусно)
Готовую пасту выложите на тарелку, посыпьте тертым сыром. Можно украсить веточкой петрушки или аккуратно выложить на пасту желток. Приятного аппетита!
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