ВИДЕО | "Мы вынуждены сокращать, чтобы не пришлось поднимать налоги". Правительство рассказало о новых решениях(82)
Каллас отметила, что сокращения государственного бюджета были неизбежны, иначе пришлось бы поднимать налоги. ”У государства один кошелек, и мы знаем, что там большой дефицит. Его сознательно выращивали в течение последних четырех лет”, — заявила Каллас.
”В итоге министерства решат, что можно сделать. Все планы сейчас на находятся на начальной стадии. Министры должны дать согласие на сокращения. Мне бы очень хотелось, чтобы высшие руководители государственного сектора не предлагали бы публично возможности для экономии не с целью сокращения расходов, с целью высмеять [идею сокращения]”.
Премьер-министр отметила, что эпидемиологическая ситуация улучшается, но необходимо продолжать следовать правилам. ”Ситуация с коронавирусом улучшается, но нельзя терять бдительность. Заболеваемость приближается к средней степени опасности. Наша цель по-прежнему должна заключаться в достижении желтого уровня, а далее зеленого. Мы должны соблюдать осторожность при ослаблении ограничений, больше двигаться на улице, избегать собраний и носить в помещениях маски”.
Каллас сказала, что очень рада большому количеству желающих вакцинироваться. ”Десятки тысяч людей получили номерки на вакцинацию на ближайшие недели. Понимаю, что длинные очереди в дигитальной регистратуре не нравятся людям. К настоящему моменту 50 000 получили свои номерки”, — сообщила она.
Сегодня на кабинетном заседании правительство не успело обсудить возможности использования сертификатов вакцинации на внутригосударственном уровне, но ясно уже сейчас, так это то, что вакцинация в стране останется добровольной. ”Мы исходим из того, что вакцинация в Эстонии есть и останется добровольной. Все желающие получат возможность вакцинироваться. Дискриминация запрещена”, — сказала глава правительства.
Было принято решение о продлении освобождения от карантина для вакцинированных людей до одного года с нынешних шести месяцев. Освобождение от самоизоляции для вакцинированных также продлевается до года. Переболевших коронавиурсом людей это нововведение не касается. Для них освобождение по-прежнему составляет шесть месяцев.
Министр Танель Кийк в свою очередь отметил, что в течение последних десяти недель Эстония идет в правильном направлении. Показатель заболеваемости за два месяца снизился в 6 раз, количество пациентов в больницах уменьшается, темпы вакцинации увеличиваются. ”Есть места, где можно было бы сделать лучше. На примере дигитальной регистратуры мы видим, что в Харьюмаа и Тартумаа спрос выше. Мы примем это во внимание. Приношу извинение всем, кто был вынужден стоять в длинной очереди”.
Как сообщила министр Лийметс, сегодня правительство утвердило позицию Эстонию в отношении рекомендации Совета ЕС по изменению правил въезда прибывающих из третьих стран. Будут ослаблены предельные показали до 75 зараженных на 100 000 жителей за последние две недели (сейчас это 25 зараженных на 100 000 жителей). Для вакцинированных людей и здесь планируется сделать исключение, но вакцина должна быть одобрена Европейским лекарственным департаментом или ВОЗ.
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