ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | "Мы вынуждены сокращать, чтобы не пришлось поднимать налоги". Правительство рассказывает о новых решениях

Каллас отметила, что сокращения государственного бюджета были неизбежны, иначе пришлось бы поднимать налоги. ”У страны общий кошелек, и мы знаем, что там большой дефицит. Его сознательно выращивали в течение последних четырех лет”, — заявила Каллас.

”В итоге министерства решат, что можно сделать. Все планы сейчас на находятся на стадии задумки. Министры должны дать согласие на сокращения. Мне бы очень хотелось, чтобы высшие руководители государственного сектора не предлагали бы публично возможности для экономии, целью которых было не сокращение расходов, а высмеивание”.

Премьер-министр отметила, что эпидемиологическая ситуация улучшается, но необходимо продолжать следовать правилам. ”Ситуация с коронавирусом улучшается, но нельзя терять бдительность. Заболевание приближается к средней степени опасности. Наша цель по-прежнему должна заключаться в достижении желтого уровня, а далее зеленого. Мы должны соблюдать осторожность при ослаблении ограничений, больше двигаться на улице, избегать собраний и носить в помещениях маски”.

Каллас сказала, что очень рада большому количеству желающих вакцинироваться. ”Десятки тысяч людей получили номерки на вакцинацию на следующие недели. Понимаю, что длинные очереди в дигитальной регистратуре не нравятся людям. К настоящему моменту 50 000 получили свои номерки”, — сообщила она.

Сегодня на кабинетном заседании правительство не успело обсудить возможности использования сертификатов вакцинации на внутригосударственном уровне. ”Мы исходим из того, что вакцинация в Эстонии есть и останется добровольной. Все желающие получат возможность вакцинироваться. Дискриминация запрещена”.

Было принято решение о продлении освобождения от карантина для вакцинированных людей до одного года с нынешних шести месяцев. Освобождение от самоизоляции для вакцинированных также продлевается до года. Переболевших коронавиурсом людей это нововведение не касается. Для них освобождение по-прежнему составляет шесть месяцев.