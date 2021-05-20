Богачи уплывают от коронавируса. На фоне карантина продажи яхт бьют рекорды

Издание прогнозирует, что нынешний год поставит рекорд по объемам продаж яхт на вторичном рынке. При этом Национальная ассоциация производителей яхт США заявила, что продажи в 2020 году были выше, чем когда-либо за последние 13 лет.

"Рынок как новых, так и подержанных яхт просто раскалился, — говорит Сэм Такер, глава подразделения суперъяхт аналитической компании VesselsValue. — Объем продаж бьет рекорды, и эта тенденция устойчива".

Стоимость подержанной суперъяхты меньшего размера составляет одного до пяти миллионов евро. Ее эксплуатация обойдется владельцу примерно 200 тыс. евро в год, что включает зарплату экипажа, топливо и стоимость стоянки, — говорит главный редактор журнала Boat International Стюарт Кэмпбелл.

Такие яхты могут быть оборудованы собственными бассейнами, соляриями, тренажерными залами — или чем-то еще, чего пожелает владелец.

По словам Кэмпбелла, спрос на яхты в этом году поддерживает "группа очень обеспеченный людей", которые таким образом пытаются избежать карантинных ограничений и локдаунов, введенных во время пандемии Covid-19.

Как говорит Кэмпбелл, из-за ограничений богатым людям немного сложнее отправиться на Средиземное море на самолете, но для них "по большому счету это только небольшое неудобство".

По словам редактора, более половины роскошных яхт продаются в США, где люди передвигаются в американских территориальных водах, избегая ограничений на путешествия.

Плавучий дворец Джеффа Безоса



На этой неделе стало известно, что основатель крупнейшего интернет-магазина Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос приобрел новую огромную яхту.

Состояние Безоса с 2017 года выросло примерно вдвое, поскольку больше людей стали пользоваться услугами онлайн-торговли.

Оснащенный ультрасовременными технологиями трехмачтовый парусник длиной 127 метров, который купил Безос, строит голландская фирма Oceanco, сообщает агентство Bloomberg в недавно обновленной биографии основателя Amazon.