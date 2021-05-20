"Перемирие пока не обсуждается". Израиль намерен принудить ХАМАС к долгосрочному миру

В среду президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху сказал, что ожидает "значительной деэскалации" конфликта до конца дня, а также хотел бы понять, какие шаги к перемирию будут предприняты. Но израильский премьер на это лишь повторил: "Я намерен продолжать операцию, пока не будет достигнуто главное — покой и безопасность для граждан Израиля".

Советник Нетаньяху Марк Регев также сообщил, что Израиль хочет выйти из этого конфликта с решением, которое обеспечит продолжительный период мира и спокойствия. Для этого, по мнению израильского руководства, военной инфраструктуре боевиков ХАМАС должен быть нанесен достаточный ущерб.

"Есть только два способа справиться с ними. Их можно либо победить — и это всегда открытая возможность, либо сдерживать", — сказал Нетаньяху. Израиль пока не собирается прекращать огонь, подтвердили источники Би-би-си в израильском военном командовании.

Вместе с тем, корреспондент Би-би-си в Израиле сообщает, что в среду воздушные удары по Газе стали менее интенсивными. Источник в службах безопасности Египта также сообщил, что стороны договорились о перемирии, однако тайные консультации и подробностях соглашения продолжаются. Один из представителей ХАМАС заявил в интервью ливанскому телевидению, что договоренность о прекращении огня может быть заключена в течение "одного-двух дней".

В среду Израиль ответил артиллерийским огнем на пуски ракет из соседнего Ливана. Как сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на военный источник, в ответ на запуск четырех ракет из поселений в пригороде Тира в южном Ливане израильская артиллерия нанесла удары через границу. Это уже третий по счету запуск ракет по Израилю из Ливана за последние дни.

Президент Франции Эммануэль Макрон в заявлении после переговоров с лидерами Египта и Иордании призвал "остановить огонь". Его партнеры по переговорам тоже призвали к перемирию.