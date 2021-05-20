"Меня так нежно и бережно вырезали из машины". Грузовик сбил автомобиль с женщиной-инвалидом

В четверг утром полиция сообщила о вчерашнем ДТП на 13 километре Таллиннской окружной дороги. 50-летний мужчина на грузовике столкнулся с Kia Sorento, который стоял на обочине. За рулем Kia была 47-летняя женщина.

Как узнал RusDelfi, пострадал водитель с ограниченными возможностями. По ее словам в Facebook, для нее 19 мая теперь второй день рождения. "Я вернулась домой почти целая и невредимая!" — пишет она.

Как рассказывает пострадавшая, в 13:50 в машине появился маленький шум во время езды на окружной дороги. Она припарковалась на обочине и стала звонить знакомым, так как сама не могла уладить проблемы с машиной. "Я человек человек с ограниченными возможностями, я на коляске. После остановки прошло минут 5 и с левой стороны, где я сидела за рулём, пролетела на высокой скорости грузовая машина и снесла левый бок.

В этот момент я не поддалась панике и смогла вызвать себе спасателей, бригаду скорой помощи. Через 5 мин приехала бригада скорой помощи. Среди врачей были Роман Самородин, Максим Сова и Игорь Скуратовский. Я хочу выразить им огромную благодарность за их профессионализм и слаженную работу вместе со спасателями.

Меня так нежно и бережно вырезали из машины, обращая внимания на все мои недуги и парализованность. В их руках я себя чувствовала полностью защищённой и была уверенна, что вернусь домой! Хочу вам друзья мои сказать, что ни чего в жизни нет дороже глаз твоего ребёнка, который тебя встречает после такой передряги. Он много раз ждал меня с больницы, но сегодня у меня было мало шансов вернуться домой. Но благодаря всевышнему и моему ангелу хранителю — я дома. Любите и берегите себя!" — написала она.