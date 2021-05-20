За сутки в Эстонии выявлено 328 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 110 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 88 в Таллинне.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 288,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6%.

За сутки в больницах открыли 12 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 197 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 138 человек (70%).

За сутки ввели 8 995 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 418 305 людям, курс вакцинации завершен у 187 980 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 65%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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