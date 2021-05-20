За сутки в Эстонии выявлено 328 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 110 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 88 в Таллинне.

В Ида_Вирумаа прибавилось 84, в Пярнумаа — 32, в Тартумаа — 28, в Ляэне-Вирумаа — 19 и в Вильяндимаа — 11 новых случаев заражения. В Вырумаа прибавилось шесть, в Йыгевамаа — пять, в Ярвамаа и Валгамаа — по четыре, в Пылвамаа — три, в Ляэнемаа — два, в Рапламаа и на Сааремаа — по одному новому положительному результату теста. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У 18 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 288,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6%.

По состоянию на утро 20 мая в больницах находится 197 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 31 пациент, из которых на управляемом дыхании 19 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 212. Домой выписали 10 человек, шесть человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,8% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 138 человек (70%).

За сутки умерло трое зараженных коронавирусом — 70-летняя женщина, 76-летняя женщина и 85-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 235 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 676 историй болезни COVID-19 с 7 332 пациентами.

По состоянию на 20 мая выздоровело 119 799 человек. Из них история болезни 78 146 человек (65,2%) завершена, у 41 653 человек (34,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.