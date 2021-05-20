Жительница Эстонии при помощи поддельного завещания пыталась получить наследство умершего в Финляндии мужчины

Издание Ilta-Sanomat пишет, что имущество должно было отойти государству, поскольку у мужчины не было известных наследников. Однако неожиданно чиновник, занимающийся инцидентом, получил письмо с документом, который отправитель называл завещанием. В нем говорилось, что все имущество мужчины должно отойти одной проживающей в Эстонии женщине. Чиновник раньше не слышал о завещании, поэтому стал выяснять, в чем дело.

В письме женщина, называвшая себя наследницей, сказала, что дружила с этим мужчиной более 20 лет. Она сказала, что приносила ему поесть, убиралась в квартире и стирала белье. Она утверждала, что для нее было важно выполнить последнюю волю умершего: на деньги, полученные от продажи его квартиры в Хельсинки, отремонтировать дачу, которая ей и достанется. Якобы мужчина построил дачу вместе со своим отцом, и это было для него очень важно.

Женщина сказала, что не удивлена наследством, поскольку друг говорил об этом раньше и рассматривал это как плату за ее заботу. Женщина отметила, что ее удивило только время составления завещания. Судя по дате, оно было составлена ​​за несколько недель до смерти мужчины, и женщина получила его по почте. По словам женщины, мужчина написал завещание дома на печатной машинке.

Однако когда государство стало изучать документы, выяснилось, что женщина обманывает. Выяснилось, что на момент подписания завещания мужчина находился в больнице, а не дома, как она утверждала.

Также, например, в регистре народонаселения отсутствовали данные об одном из свидетелей подписания завещания. Место проживания второго также не удалось установить.

Государство обжаловало законность завещания в окружном суде Хельсинки, где документ был признан недействительным.