Мартин Хельме: правительство разгоняло протесты с помощью побоев — как в Минске и Москве

"Это были спонтанные протесты против правительства и правительство отреагировало, разогнав их. Настоящие проблемы в ходе протестов возникли, когда правительство решило, что уж там — разгоним побоями. Это будет наследие правительства Каи Каллас, о котором мы будем помнить после ее неудачного срока премьер-министра. Правление начали с того, что критиком правительства разогнали с помощью собак", — заявил Хельме.

Ведущий программы уточнил, что на самом деле такого не было, чтобы протесты разгоняли побоями.

"Было, было. Их разгоняли силой. Людей оттесняли грудью, людей произвольно забирали в участки, людей кидали за решетку", — утверждает Хельме.

На это ведущий спросил у Хельме, неужели с людьми поступали также, как в Москве и Минске во время митингов. "Это были точно такие же приемы, что использовались и там", — ответил Хельме.

"Людей арестовывали по выдуманным параграфам, отводили в полицейский автобус, везли в участок, выписывали штрафы не за что. Собаками запугивали простых пешеходов с детьми на площади, отбирали у людей вещи", — стоит на своем Хельме.