Грузовик на полной скорости врезался в автомобиль, остановившийся на обочине

В результате инцидента пострадала водитель Kia, ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В среду произошли и другие ДТП с пострадавшими.

В 19:55 произошел инцидент на улице Эндла в Таллинне, где 52-летняя водитель автобуса Iveco резко затормозила перед пешеходным переходом, который на красный свет пересекал велосипедист. В результате торможения в автобусе упала 53-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20:23 произошло ДТП на 83 километре шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа, где 53-летний мужчина на грузовике Scania врезался в ехавший перед ним Citroen C1, которым управляла 53-летняя женщина. Водителя Citroen доставили в Ракверескую больницу.