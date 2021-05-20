20.05.2021, 09:02
Грузовик на полной скорости врезался в автомобиль, остановившийся на обочине
Foto: Andres Putting
В среду в 13:50 произошло ДТП на 13 километре Таллинской окружной дороги, где 50-летний мужчина на грузовике Scania P114 столкнулся с Kia Sorento, который 47-летняя женщина остановила у края дороги.
В результате инцидента пострадала водитель Kia, ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В среду произошли и другие ДТП с пострадавшими.
В 19:55 произошел инцидент на улице Эндла в Таллинне, где 52-летняя водитель автобуса Iveco резко затормозила перед пешеходным переходом, который на красный свет пересекал велосипедист. В результате торможения в автобусе упала 53-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 20:23 произошло ДТП на 83 километре шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа, где 53-летний мужчина на грузовике Scania врезался в ехавший перед ним Citroen C1, которым управляла 53-летняя женщина. Водителя Citroen доставили в Ракверескую больницу.