Блинкен и Лавров обсудили Навального, Украину и "иноагентов"

США глубоко обеспокоены присутствием российских войск у границ Украины, состоянием здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, решением суда отправленного в колонию по делу "Ив Роше", и "подавлением оппозиционных организаций" в России. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову при встрече на полях заседания Арктического совета на министерском уровне в столице Исландии в среду, 19 мая. Кроме того, американская сторона особо выделила озабоченность ситуацией вокруг медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и информационного портала "Голос Америки". Россия внесла эти организации в список СМИ-"иностранных агентов".

Соединенные Штаты стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, отметил глава Госдепа. В то же время Блинкен подчеркнул намерение президента США Джозефа Байдена "действовать жестко" для защиты интересов Соединенных Штатов в ответ на шаги России, которые наносят ущерб Вашингтону или его союзникам, указал Госдепартамент.

Вашингтон в очередной раз призвал Москву освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Уилан в 2020 году был приговорен в России к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, а Рид в том же году получил 9 лет лишения свободы за нападение на полицейских.

Среди иных тем, затронутых Блинкеном и Лавровым, — конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, сдерживание ядерных программ Ирана и КНДР, а также ситуация в Афганистане. Главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились продолжать обсуждения,

Кризис в отношениях США и России

Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние недели обострились. В середине апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

Между тем глава Белого дома Байден 13 апреля предложил Путину встретиться на высшем уровне в "третьей стране" в ближайшие месяцы. Финляндия и Австрия уже выразили готовность стать площадкой для саммита. Швейцарские дипломаты тоже сообщали о желании их страны организовать встречу президентов США и России.