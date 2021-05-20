Скончался знаменитый биатлонист сборной СССР и тренер

На Олимпийских играх дебют биатлона состоялся в 1960 году. Тогда программа выступлений ограничивалась только одной гонкой на 20 км. Привалов был близок к победе в американском Скво-Вэлли, но на последней стрельбе допустил 3 промаха и получил бронзовую медаль. На Олимпиаде-1964 в австрийском Инсбруке он был удостоен серебряной награды.

После окончания спортивной карьеры Привалов перешел на тренерскую работу, где добился грандиозных результатов. Молодому специалисту в 1966

году сразу доверили мужскую сборную СССР, которую он возглавлял 25 лет. Позже Привалов несколько лет руководил женской сборной России. В общей сложности его подопечные завоевали на чемпионатах мира и Олимпийских играх 92 медали!

По информации Союза биатлонистов России, в минувший понедельник Привалов выписался из московской больницы, где проходил плановое обследование, но через несколько часов он перестал отвечать на телефонные звонки. Все родственники были за городом – вскрыть дверь квартиры стало возможным лишь в среду вечером. Подтвердились самые худшие опасения. Сердце великого спортсмена, тренера и подвижника биатлона перестало биться.