Инвесторы портала Wisefund, которые считают себя жертвами мошенничества, проиграли в суде

В предупреждении о банкротстве, направленном 9 октября, инвесторы попросили Wisefund Capital погасить требования в течение 10 дней, однако фирма этого не сделала.

Жалобу о том, что Wisefund инвестировал деньги в несуществующие проекты, следует рассматривать не в рамках банкротного дела, решил окружной суд.

Теперь инвесторам остается надеяться на уголовное производство, которое было начато Пыхьяской окружной прокуратурой против Wisefund прошлой осенью.

Портал меж тем продолжает работать и даже объявил, что привлекает 500 000 евро от инвесторов, которые пустит на свое развитие.