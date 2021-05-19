19.05.2021, 22:22
Инвесторы портала Wisefund, которые считают себя жертвами мошенничества, проиграли в суде
Foto: Madis Veltman
Инвесторы, которые вкладывали деньги через краудфандинговый портал, управляемый фирмой Wisefund Capital OÜ, утверждают, что компания собирала деньги для несуществующих проектов. Осенью они подали в суд заявление о банкротстве Wisefund, но проиграли дело, пишут "Деловые ведомости".
В предупреждении о банкротстве, направленном 9 октября, инвесторы попросили Wisefund Capital погасить требования в течение 10 дней, однако фирма этого не сделала.
Жалобу о том, что Wisefund инвестировал деньги в несуществующие проекты, следует рассматривать не в рамках банкротного дела, решил окружной суд.
Теперь инвесторам остается надеяться на уголовное производство, которое было начато Пыхьяской окружной прокуратурой против Wisefund прошлой осенью.
Портал меж тем продолжает работать и даже объявил, что привлекает 500 000 евро от инвесторов, которые пустит на свое развитие.