За пару дней мошенники украли у людей 80 000 евро. Доверчивая 84-летняя женщина потеряла 25 500(1)
В Таллинне в начале апреля 84-летняя женщина посмотрела передачу „Quantum system,” ведущий которой Евгений рассказал, что он и его компания зарабатывают на финансовых рынках и его команда расширяется. Позже женщине с неизвестного номера позвонил мужчина, представившийся Николаем, подчиненным Евгения, и сообщил, что ищет в свою инвестиционную команду нового члена. Женщина согласилась с предложением. В течение апреля при помощи программу AnyConnect со счета женщины сделали пять переводов в сумме 25 549 евро
17 мая 65-летней жительнице Таллинна позвонили якобы из Swedbank и сообщили, что ее счет сейчас заблокируется и деньги могут пропасть, если она сейчас же не зайдет в свой интернет-банк. Женщина испугалась и последовала инструкциям мнимого сотрудника банка, после чего со счета исчезло 800 евро. 18 мая начали уголовные делопроизводства о мошенничестве по такой же схеме, пострадал 61-летний нарвитянин, который после введения ПИН-кодов Smart-ID лишился 5000 евро, а в житель Кохтла-Ярве 830 евро.
Мошенничества, зарегистрированные в понедельник в Таллинне
13 мая 60-летней женщине позвонили на Viber "из Swedbank" с легендой о попытке кражи денег. Женщина ввела под предлогом установили "защитной программы" ПИН-коды и с ее счета сняли 9742 евро. Еще одной жительнице Таллинне также позвонили на Viber "из Swedbank" с такой же легендой. У женщины спросили признак пользователя интернет-банка, но она его не помнила. Ее попросили установить на телефон программу QuickSupport, помогли зайти в банк, попросили ввести ПИН-коды и сняли 424 евро.
17 мая начато делопроизводство о мошенничестве, когда неизвестных зашел на аккаунты 36-летнего мужчины в Google, Bitpanda и crypto.com и совершил со счета в Bitpanda незаконную сделку в сумме 11 049 евро.
5 мая позвонили 39-летнему мужчине и сообщили, что на его имя открыт счет, где есть деньги, которые можно снять. Для этого на телефон надо было установить программу и заплатить 2000 евро. Позже мужчина обнаружил, что не его имя взяли также кредиты на 1300 и 6500 евро.
"Как правило, предложения, которые кажется слишком хорошими, что быть правдой, никогда правдой не оказываются. Иногда люди не консультируются с близкими по таким вопросам, так как мошенники говорят им, что нет времени на раздумья, поторапливают с решением. Иногда люди скрывают эти сделки от близких по разным причинам. В таком случае независимым и незаинтересованным консультантом может выступить полиция. До того, как соглашаться на какие-либо инвестиции или принимать деньги "в дар", свяжитесь с полицией, веб-констеблями или участковым", — говорит веб-констебль Яна Фролова.