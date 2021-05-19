За пару дней мошенники украли у людей 80 000 евро. Доверчивая 84-летняя женщина потеряла 25 500

В Таллинне в начале апреля 84-летняя женщина посмотрела передачу „Quantum system,” ведущий которой Евгений рассказал, что он и его компания зарабатывают на финансовых рынках и его команда расширяется. Позже женщине с неизвестного номера позвонил мужчина, представившийся Николаем, подчиненным Евгения, и сообщил, что ищет в свою инвестиционную команду нового члена. Женщина согласилась с предложением. В течение апреля при помощи программу AnyConnect со счета женщины сделали пять переводов в сумме 25 549 евро

17 мая 65-летней жительнице Таллинна позвонили якобы из Swedbank и сообщили, что ее счет сейчас заблокируется и деньги могут пропасть, если она сейчас же не зайдет в свой интернет-банк. Женщина испугалась и последовала инструкциям мнимого сотрудника банка, после чего со счета исчезло 800 евро. 18 мая начали уголовные делопроизводства о мошенничестве по такой же схеме, пострадал 61-летний нарвитянин, который после введения ПИН-кодов Smart-ID лишился 5000 евро, а в житель Кохтла-Ярве 830 евро.

Мошенничества, зарегистрированные в понедельник в Таллинне

13 мая 60-летней женщине позвонили на Viber "из Swedbank" с легендой о попытке кражи денег. Женщина ввела под предлогом установили "защитной программы" ПИН-коды и с ее счета сняли 9742 евро. Еще одной жительнице Таллинне также позвонили на Viber "из Swedbank" с такой же легендой. У женщины спросили признак пользователя интернет-банка, но она его не помнила. Ее попросили установить на телефон программу QuickSupport, помогли зайти в банк, попросили ввести ПИН-коды и сняли 424 евро.

17 мая начато делопроизводство о мошенничестве, когда неизвестных зашел на аккаунты 36-летнего мужчины в Google, Bitpanda и crypto.com и совершил со счета в Bitpanda незаконную сделку в сумме 11 049 евро.