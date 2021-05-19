ВИДЕО | В Кохтла-Ярве ребенок на самокате едва не оказался на капоте полицейской машины

Водитель видел мальчиков и, к счастью, двигался на невысокой скорости, хотя другой водитель мог бы ехать тут со скоростью 50 км/ч. К счастью, мальчик избежал столкновения с машиной и воспоминанием об этом инциденте остается лишь испуг. Открывшаяся из окна полицейской машины картина — яркий пример того, как и почему такие происшествия вообще происходят.

Для того, чтобы безопасно наслаждаться ездой на своем двухколесном железном друге и чтобы каждый добрался до дома целым и невредимым, полиция напоминает о важных правилах:

- выбирай для езды велосипедные и пешеходные дорожки, где движение не такое плотное и скорости не велики;

- при езде двигайся всегда по правому краю дороги;

- не занимайся при езде посторонними вещами, которые будут мешать вовремя реагировать на происходящее на дороге;

- держись за руль двумя руками, если только не хочешь показать другим участникам движения, куда собираешься повернуть;

- при езде используй шлем, который защитит тебя в случае падения.