США решили не вводить санкции против оператора "Северного потока - 2"

"Мы рассматриваем это решение как дань уважения тем исключительно хорошим отношениям, которые сложились с администрацией Байдена", — сказал он на пресс-конференции в Берлине в среду, 19 мая, отвечая на вопрос DW.

"Мы рассматриваем это как шаг нам навстречу. Нам очень ясно дали понять позицию Вашингтона, причем не только в администрации, но и в Конгрессе. Если оценивать дело с точки зрения того, что нам предрекали, то мы рассматриваем решения, которые были приняты в Вашингтоне, как свидетельство того, что Германия является важным для США партнером, на которого можно рассчитывать в будущем, а также как готовность и впредь обсуждать имеющиеся проблемы максимально конструктивно", — сказал Хайко Мас.

Германский министр сообщил, что Берлин намерен использовать время, которое остается до представления очередного отчета, для обсуждения вместе с партнерами в Вашингтоне вопроса о том, в чем заключаются наиболее проблемные части проекта "Северный поток — 2". "Прежде всего, это касается тех, кто видит в данном проекте для себя особую угрозу, это в первую очередь Украина", — отметил Мас. Он назвал "Северный поток — 2" единственной темой, по которой между Берлином и Вашингтоном существуют фундаментальные разногласия.

Критика в Конгрессе

Ранее ряд республиканцев резко раскритиковали решение администрации Байдена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG и директора компании Маттиаса Варнига. "Северный поток — 2" является "не просто коммерческим проектом, способным обострить отношения с Берлином", а примером "зловредного влияния России", который "угрожает усилить энергетическую зависимость Европы от Москвы, сделать Украину более уязвимой перед российской агрессией и наполнить путинские чемоданы миллиардами долларов", заявил член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл МакКол.

Со своей стороны сенатор от штата Небраска Бенджамин Сасс обвинил Байдена в намерении "дать Путину, его режиму и друзьям стратегический рычаг влияния в Европе". Он напомнил о том, что Байден всего несколько недель назад назвал российского президента "убийцей". По словам Сасса, США допустят стратегическую ошибку, если разрешат завершить укладку труб газопровода.