В Эстонии впервые за 10 лет отмечен рост числа банкротств. Кто пострадал больше всего?

По регионам больше всего потерь у Харьюмаа, где закончили свою деятельность 248 фирм. Если же говорить о специфике предприятий, то больше других пострадали предприятия оптовой и розничной торговли.

Однако если брать в расчет коэффициент банкротств на 1000 предприятий, то чаще других закрывались фирмы, относящиеся к сферам строительства, обрабатывающей промышленности и, конечно же, связанные с туристическим сектором предприятия общепита и гостиничной сферы.

Аналитики отмечают, что банкротству подвержены фирмы с небольшим числом работников, оборотом до полумиллиона евро и низким уровнем уставного капитала.

Согласно подсчетам специалистов, в ближайшие годы можно ожидать роста банкротств в тех областях, которые уже пострадали от кризиса.