19.05.2021, 20:34
В Эстонии впервые за 10 лет отмечен рост числа банкротств. Кто пострадал больше всего?(6)
Foto: Tanel Meos
Согласно исследованию фирмы Creditinfo, годовой рост банкротств в 2020 году составил 26%. Всего обанкротилось 341 предприятие. Рост банкротств отмечен впервые с 2010 года, пишет rus.err.
По регионам больше всего потерь у Харьюмаа, где закончили свою деятельность 248 фирм. Если же говорить о специфике предприятий, то больше других пострадали предприятия оптовой и розничной торговли.
Однако если брать в расчет коэффициент банкротств на 1000 предприятий, то чаще других закрывались фирмы, относящиеся к сферам строительства, обрабатывающей промышленности и, конечно же, связанные с туристическим сектором предприятия общепита и гостиничной сферы.
Аналитики отмечают, что банкротству подвержены фирмы с небольшим числом работников, оборотом до полумиллиона евро и низким уровнем уставного капитала.
Согласно подсчетам специалистов, в ближайшие годы можно ожидать роста банкротств в тех областях, которые уже пострадали от кризиса.