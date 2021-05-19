Биткоин падал на 33% за сутки. Что происходит с главной криптовалютой(12)
Последний раз подобный обвал происходил с биткоином в марте 2020 года. Тогда цена первой криптовалюты за два дня упала более чем на 50% — до $3,7 тыс, пишет РБК.
Что происходит
Продажи и ликвидации позиций спровоцированы негативным новостным фоном, объяснила директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич. Но уровень в $30 тыс. станет сильным препятствием на пути дальнейшего снижения, поскольку он был уровнем поддержки в январе и феврале, добавила она.
”Крупные фонды сейчас будут закупать биткоины, чтобы предотвратить дальнейшее падение. И я с ними буду согласна”, — говорит Станкевич о перспективах криптовалюты.
За последнюю неделю действительно было немало негативных новостей для рынка криптовалют. 12 мая Tesla объявила о временной приостановке продаж электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа их добычи. Также Илон Маск несколько критически высказывался о главной криптовалюте, усомнившись в ее децентрализации и назвав безумным уровень потребления электроэнергии биткоином.
Также 13 мая стало известно, что Министерство юстиции США и Налоговое управление США начали расследование против крупнейшей в мире криптобиржи — Binance. Регуляторы проводят проверяют платформу на предмет нарушений налогового и антиотмывочного законодательства.
16 мая некий криптоаналитик написал в Twitter, что инвесторы опечалятся, если узнают в следующем квартале, что Tesla продала все имеющиеся у нее биткоины. На это Маск в свойственной ему манере ответил уклончиво — Indeed (”в самом деле”). Но рынок воспринял этот твит как подтверждение такой возможности.
Маск даже недвусмысленно ее опроверг, а 19 мая, после обвала биткоина до $30 тыс., выложил твит, содержащий слово Tesla, а также эмодзи рук и бриллианта. Обычно словосочетание ”бриллиантовые руки” относят к инвесторам, которые держат актив, несмотря на колебания его стоимости.
На фоне последнего падения и негативного новостного фона инвесторы начали забирать средства из фондов, основанных на биткоине. За неделю было выведено $98 млн, по подсчетам аналитиков компании CoinShares.
18 мая котировки биткоина продолжили снижаться на фоне нового криптовалютного запрета в Китае, где финансовым компаниям запретили предоставлять услуги, связанные с цифровыми активами.
В тот же день аналитической компанией Glassnode был зафиксирован рекордный приток биткоинов на криптобиржи с марта 2020 года. Это может говорить об общем желании продать актив. О снижении интереса институциональных инвесторов к биткоину 19 мая сообщил инвестиционный банк JPMorgan. К такому выводу пришли его аналитики, проанализировав вложения крупных инвесторов во биткоин-фьючерсы на бирже CME Group.
Что это значит
Формально преодоление отметки в $32 тыс. может означать глобальную смену тренда на медвежий, отметил старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. По его словам, небольшой импульс также вызвала паническая распродажа — фиксация убытков частными инвесторами под влиянием эмоций. Это усугубило падение.
Краткосрочно в ближайшие часы и дни рынок может частично отыграть падение, но теперь рисков гораздо больше, предупредил специалист. Он рекомендовал внимательно следить за ситуацией, чтобы иметь возможность оценить последствия произошедшего.
Спокойно, такое уже было
В 2018 году падение котировок криптовалют привело к началу длительной коррекции, которая продолжалась почти два года. Если в декабре 2017-го курс биткоина достигал отметки в $20 тыс., то к середине февраля 2018 года стоимость главной криптовалюты упала на 62% до $6,8 тыс., а спустя год с достижения максимума — до $3,1 тысяч. Криптовалюта обновила максимум лишь спустя три года, в конце 2020-го.
Для обвала биткоина к $12-15 тыс. с текущих значений пока нет достаточных предпосылок, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, который назвал ключевой отметку в $32 тыс. Если биткоин задержится на этом уровне, то в ближайшие недели опять перейдет к росту. В этом случае крупные игроки вновь начнут скупать активы у розничных инвесторов.