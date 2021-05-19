Биткоин падал на 33% за сутки. Что происходит с главной криптовалютой

Последний раз подобный обвал происходил с биткоином в марте 2020 года. Тогда цена первой криптовалюты за два дня упала более чем на 50% — до $3,7 тыс, пишет РБК.

Что происходит

Продажи и ликвидации позиций спровоцированы негативным новостным фоном, объяснила директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич. Но уровень в $30 тыс. станет сильным препятствием на пути дальнейшего снижения, поскольку он был уровнем поддержки в январе и феврале, добавила она.

”Крупные фонды сейчас будут закупать биткоины, чтобы предотвратить дальнейшее падение. И я с ними буду согласна”, — говорит Станкевич о перспективах криптовалюты.

За последнюю неделю действительно было немало негативных новостей для рынка криптовалют. 12 мая Tesla объявила о временной приостановке продаж электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа их добычи. Также Илон Маск несколько критически высказывался о главной криптовалюте, усомнившись в ее децентрализации и назвав безумным уровень потребления электроэнергии биткоином.

Также 13 мая стало известно, что Министерство юстиции США и Налоговое управление США начали расследование против крупнейшей в мире криптобиржи — Binance. Регуляторы проводят проверяют платформу на предмет нарушений налогового и антиотмывочного законодательства.

16 мая некий криптоаналитик написал в Twitter, что инвесторы опечалятся, если узнают в следующем квартале, что Tesla продала все имеющиеся у нее биткоины. На это Маск в свойственной ему манере ответил уклончиво — Indeed (”в самом деле”). Но рынок воспринял этот твит как подтверждение такой возможности.