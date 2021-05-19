В Финляндии разработали новый экспресс-тест на COVID-19, выявляющий заражение за 10 минут

Тест нового типа выдает результат анализа всего за десять минут. При этом он определяет наличие коронавирусной инфекции почти с той же точностью, что и ПЦР-тесты, используемые повсеместно в тестировании на COVID-19.

На практике образец, взятый ватной палочкой из носа, помещается в раствор, который содержит антитела, распознающие протеины вируса SARS-CoV-2. Они объединяются, образуя молекулярный агрегат, выявляемый специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов.

Антигенный тест можно было бы применять в аэропортах и морских портах для тестирования пассажиров. Разработчики теста предлагают использовать его также в учебных заведениях.

По словам исследователя Юсси Хепойоки, данный экспресс-тест также безопасен для тестирующего человека, так как вирус инактивируется при попадании в раствор.

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