В Эстонии принят закон об успокоительной остановке водителя автомобиля

Инициированный правовой комиссией Закон о внесении изменений в Деликтно-процессуальный кодекс и в Закон о дорожном движении (216 SE) создаст правовые основания для применения в рамках сокращенного производства в отношении водителя транспортного средства альтернативной меры воздействия — успокоительной остановки, во время которой человек должен оставаться на территории, обозначенной ведущим производство лицом.

Успокоительная остановка — это возможность повлиять на поведение людей на дорогах и на соблюдение скоростного режима, когда нарушения и ошибки еще недостаточно серьезны для того, чтобы применять серьезные санкции, но тем не менее, достаточны для того, чтобы обращать на них внимание. В случае превышения скорости не более, чем на 20 км/ч, водитель может вместо денежного штрафа выбрать 45-минутную успокоительную остановку.

Если лицо, освобожденное от выплаты предупредительного штрафа, выполнило условия, указанные в решении о применении меры воздействия, то лицо или его представитель имеют право в течение 15 дней с момента получения решения в рамках сокращенного производства потребовать у лица, которое вело внесудебное производство, оформить и предоставить доказательства, чтобы обжаловать вынесенное в рамках сокращенного производства решение. Жалобу необходимо подать в уездный суд.

Также устанавливается, что если лицо не выполнило условия, указанные в решении о применении меры воздействия, ему будет передано соответствующее извещение. В извещении будет указано, что лицо не выполнило условия меры воздействия и ввиду этого обязано оплатить штраф, выписанный ему в рамках сокращенного производства и переданный ему во время задержания.