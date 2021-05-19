Секс-скандал с молодой эстонкой оставил бразильца без работы

Ранее экс-тренер "Калью" получил бессрочный запрет на футбольную деятельность от Дисциплинарной комиссии ЭФС. Бразильский специалист обжаловал мартовское решение, но 18 мая Апелляционная комиссия отклонила его заявление.

Секс-скандал в телепередаче

Громкий секс-скандал в эстонском футболе вспыхнул 10 марта. В телепередаче Kanal 2 Миа Белле Трисна рассказала драматичную историю о своих сексуальных отношениях с тренером. По словам 27-летней экс-футболистки сборной Эстонии, наставник лишил ее девственности в 14 лет - случилось это в 2008 году.

Тут надо учесть, что никакой футболистки Миа Белле Трисна в эстонском футболе никогда не было и нет. Зато была молодая полузащитница "Флоры" Тийна Трутси. Она включила детскую фантазию и захотела стать лучшей футболисткой мира. Помочь ей вызвался бразильский тренер "Калью" Аурелио, который был на 39 лет старше подопечной.

Политики хотят поднять возраст сексуального согласия

Помимо индивидуальных занятий на футбольном поле, Тийна и Аурелио 7 лет состояли в тесных сексуальных отношениях. Об этом, кажется, знали все - "Флора", "Калью", Футбольный союз... Но никто не предполагал, что Трутси начнет вспоминать на публике свою секс-историю спустя 13 лет.

После скандала с молодой футболисткой опомнились и эстонские политики. Они дружно заговорили о необходимости повышения возраста сексуального согласия до 16 лет.