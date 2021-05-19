Фигурант эстонского секс-скандала получил бессрочный запрет ФИФА

Ранее экс-тренер "Калью" получил бессрочный запрет на футбольную деятельность от Дисциплинарной комиссии ЭФС. Бразильский специалист обжаловал мартовское решение, но 18 мая Апелляционная комиссия отклонила его заявление.

Секс-скандал в телепередаче

Громкий секс-скандал в эстонском футболе вспыхнул 10 марта. В телепередаче Kanal 2 Миа Белле Трисна рассказала драматичную историю о своих сексуальных отношениях с тренером. По словам футболистки, наставник лишил ее девственности в 14 лет - случилось это в 2008 году.

Тут надо учесть, что никакой футболистки Миа Белле Трисна в эстонском футболе никогда не было и нет. Зато была молодая полузащитница "Флоры" Тийна Трутси. Она включила детскую фантазию и захотела стать лучшей футболисткой мира. Помочь ей вызвался бразильский тренер Аурелио, который был на 39 лет старше подопечной.

Политики хотят поднять возраст сексуального согласия

Из откровений девушки и самого тренера известно, что, помимо индивидуальных занятий на футбольном поле, Тийна и Аурелио 7 лет состояли в тесных сексуальных отношениях. Об этом, кажется, знали все - "Флора", "Калью", Футбольный союз... Но никто не предполагал, что Трутси начнет вспоминать на публике свою секс-историю спустя 13 лет.

После скандала с молодой футболисткой опомнились и эстонские политики. Они дружно заговорили о необходимости повышения возраста сексуального согласия до 16 лет.