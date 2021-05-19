Опять отмывание денег: через действующую и в Эстонии компанию выводились десятки миллионов евро

Финансовые регуляторы подозревают литовскую платежную компанию UAB Finolita Unio в пособничестве рухнувшему немецкому стартапу Wirecard, команда которого летом 2020 года ”потеряла” €1,9 млрд. Об этом, со ссылкой на документы, с которыми удалось ознакомиться редакции, пишет Financial Times (FT).

Как пишет Ärileht.ee, UAB Finolita Unio имела и лицензию на деятельность в Эстонии. Так как свои литовская фирма работала на основании трансграничной свободы для предоставления услгу, то надзор за ее деятельностью осуществлял на эстонский регулятор, а Банк Литвы, который и выдал UAB Finolita Unio лицензию на деятельность.

По данным СМИ, представители Wirecard использовали лицензированную Банком Литвы UAB Finolita Unio для обработки десятков миллионов евро. В настоящий момент деньги могут находиться у беглого топ-менеджера стартапа Яна Марсалека. Напомним, его разыскивает Интерпол.

Власти подозревают UAB Finolita Unio в выводе денег из Wirecard за несколько недель до того, как стало известно о пропаже со счетов компании €1,9 млрд.

FT удалось найти доказательства связи стартапа с литовской организацией. По данным СМИ материнская компания Finolita — сингапурская Senjo — выступает владельцем одного из партнеров Wirecard по аутсорсингу в Азии — Senjo Payments Asia. Также, согласно документам, организация заняла у немецкого стартапа свыше €350 млн. В некоторых случаях, кредиты записывали на ”дочек” Senjo.

Предполагаемая связь организации с немецким стартапом, как отметили в FT, может негативно повлиять на планы властей Литвы по трансформации страны в финтех-хаб.

Источники утверждают, что в настоящий момент расследованием отношения литовской организации к стартапу заняты литовские власти и полиция Мюнхена.

Недавно у FT появилась информация о том, что сотрудники Wirecard годами выносили наличные из штаб-квартиры компании.