Опять отмывание денег: через действующую и в Эстонии компанию выводились десятки миллионов евро из обанкротившейся платежной платформы

Финансовые регуляторы подозревают литовскую платежную компанию UAB Finolita Unio в пособничестве рухнувшему немецкому стартапу Wirecard, команда которого летом 2020 года ”потеряла” €1,9 млрд. Об этом, со ссылкой на документы, с которыми удалось ознакомиться редакции, пишет Financial Times (FT).

Как отмечает Ärileht.ee, UAB Finolita Unio имела лицензию на деятельность в Эстонии. Согласно правилам о трансграничном предоставлении услуг, надзор за ее деятельностью осуществлял не эстонский регулятор, а Банк Литвы, который и выдал UAB Finolita Unio лицензию на деятельность.

По данным СМИ, представители Wirecard использовали UAB Finolita Unio для обработки десятков миллионов евро. FT удалось найти доказательства связи стартапа с литовской фирмой.

Источники утверждают, что в настоящий момент расследованием отношения UAB Finolita Unio к стартапу заняты литовские власти и полиция Мюнхена.

Как ранее сообщало издание FT, сотрудники Wirecard годами выносили наличные в пластиковых пакетах из штаб-квартиры компании.