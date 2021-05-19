Борис Шипунов: ждем открытия границ! Во всех смыслах (продолжение)
Какая задача участия в БФЛ может быть у клуба?
Формат турнира подразумевал один круг, это был тестовый сезон для того, чтобы отработать все механизмы. Это же не только спортивная составляющая, мы просто выросли в такой среде, к сожалению, в очень недооцененной спортивной среде, когда успешность развития вида спорта оценивается по количеству занимающихся им. Но в каждом виде спорта мы ждем каких-то побед профессионалов. В наших условиях профессионалы побеждают вопреки всему, потому что главное мерило – это сколько у вас увлекающихся.
Футбольные профессионалы… Ну не думаю, что сейчас в Эстонии кто-то из них конкуренцию особо чувствует.
Об этом и разговор. Только конкуренция движет вперед, правильно? Должна быть конкурентная среда. А когда это среда энтузиастов, которые стараются друг друга не обидеть, конечно, везде должна быть субординация, но должна быть конкуренция.
Так в Балтийской Лиге у вас есть задачи? «Космос» будет играть ради чего?
Задача бороться и выигрывать в каждой игре, стремиться выиграть этот турнир.
А что дает победа в этом турнире?
При первом приближении она дает ощущение того, что клуб или игрок куда-то развился. Это немаловажный аспект, клуб из Эстонии играет с клубом из Латвии, и хочется показать, что мы умеем играть.
Понятное дело, что нет попадания в еврокубки, может что-то еще?
Мне привели в качестве аргумента на нашем стихийном собрании зимой тот факт, что у нас вид спорта непрофессиональный, денег нет... Но я, наверное, белая ворона или что-то не понимаю в этой жизни, но профессионал начинается с профессионального отношения к тому, что человек делает, и после этого начинаются деньги. В любой отрасли. А все почему-то ждут чуда: я пойду прилягу, утром проснусь и уже профессионал. Деньги ничего не решают. Если я из десяти раз девять по мячу не попадаю...
Это все понятно, но есть ли у клуба дополнительная мотивация выиграть этот турнир, кроме того, что показать себя?
Да, дополнительная мотивация в том, что благодаря механизмам, которые предусмотрены в Балтийской Футзальной Лиге, у клуба при правильном обращении с этими инструментами появится дополнительная аудитория. Вся наша спортивная жизнь построена вокруг аудитории. Если у меня аудитория несколько тысяч человек, значит я могу ее монетизировать определенным способом. Если у меня ее нет, то это остается на уровне чистого энтузиазма до тех пор, пока настроение у руководителя клуба не закончится. В эстонском футзале есть примеры: были две большие команды «Аугур» и «Энжи». Два руководителя годы отдали любимому делу, и в один момент сказали: хватит, надоело.
Понятно, что аудитория – это задача лиги, а есть ли конкретные цифры, до каких показателей вы хотите дорасти с этой лигой? В плане просмотров и монетизации.
Есть конкретные механизмы, есть конкретные цифры, и есть конкретные цели и задачи по работе и привлечению аудитории, рекламодателей и партнеров. Умышленно всем говорю, что надо уходить от слова «спонсор», потому что в отличие от загнивающего запада слово «спонсор» на пост-советском пространстве имеет очень негативный смысл. «Я к вам пришел, будьте нашим спонсором», - это что-то вроде попрошаек. Я может быть и хорош в чем-то, но мне денег дадут в лучшем случае, чтобы я больше не приходил. Если я говорю о партнере клуба или рекламодателях, то значит от меня требуются какие-то усилия. Значит, я должен оправдать те деньги, которые были потрачены на меня.
Давай я подытожу. Балтийская футзальная лига хочет стать самоокупаемой, хочет выйти на пространство рекламодателей, хочет зарабатывать и через некие механизмы в будущем хочет находить деньги для клубов-участников.
Да, это прописывается в соглашениях, которые подписываются при зачсилении клуба в участники лиги. То есть часть дохода лиги отходит клубу!