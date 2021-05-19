Борис Шипунов: ждем открытия границ! Во всех смыслах.

Какая задача участия в БФЛ может быть у клуба?

Формат турнира подразумевал один круг, это был тестовый сезон для того, чтобы отработать все механизмы. Это же не только спортивная составляющая, мы просто выросли в такой среде, к сожалению, в очень недооцененной спортивной среде, когда успешность развития вида спорта оценивается по количеству занимающихся им. Но в каждом виде спорта мы ждем каких-то побед профессионалов. В наших условиях профессионалы побеждают вопреки всему, потому что главное мерило – это сколько у вас увлекающихся.

Футбольные профессионалы… Ну не думаю, что сейчас в Эстонии кто-то из них конкуренцию особо чувствует.

Об этом и разговор. Только конкуренция движет вперед, правильно? Должна быть конкурентная среда. А когда это среда энтузиастов, которые стараются друг друга не обидеть, конечно, везде должна быть субординация, но должна быть конкуренция.

Так в Балтийской Лиге у вас есть задачи? «Космос» будет играть ради чего?

Задача бороться и выигрывать в каждой игре, стремиться выиграть этот турнир.

А что дает победа в этом турнире?

При первом приближении она дает ощущение того, что клуб или игрок куда-то развился. Это немаловажный аспект, клуб из Эстонии играет с клубом из Латвии, и хочется показать, что мы умеем играть.

Понятное дело, что нет попадания в еврокубки, может что-то еще?

Мне привели в качестве аргумента на нашем стихийном собрании зимой тот факт, что у нас вид спорта непрофессиональный, денег нет... Но я, наверное, белая ворона или что-то не понимаю в этой жизни, но профессионал начинается с профессионального отношения к тому, что человек делает, и после этого начинаются деньги. В любой отрасли. А все почему-то ждут чуда: я пойду прилягу, утром проснусь и уже профессионал. Деньги ничего не решают. Если я из десяти раз девять по мячу не попадаю...

Это все понятно, но есть ли у клуба дополнительная мотивация выиграть этот турнир, кроме того, что показать себя?