К 2050 году Таллинн должен стать климатически нейтральным. Что обещают для этого сделать?

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, следует поставить целью снижение влияния городской жизни и экономики на климат, но сделать это таким образом, чтобы обогатить как экономику, так и городскую среду.

”Мы взяли твердый курс на зеленое будущее, но достигнем его лишь в том случае, если изменения в разных областях будут происходить одновременно и взаимосвязанно, — сказал Кылварт. — Подготовленная климатическая программа приведет к согласованности деятельности и планов развития разных городских сфер. Время, когда природа и прогресс находились в противостоянии, прошло — мы научились сочетать инновации и развитие с экологическим мышлением и устойчивой экономикой”.

Программа климатической нейтральности Таллинна ставит целями разработку модели общинных кооперативов по возобновляемой энергии, развитие велосипедного движения, улучшение доступности общественного транспорта, а также поддержание комплексной реконструкции многоквартирных домов с учетом требований энергоэффективности.

В плотном сотрудничестве с частным сектором планируется расширение сети централизованного теплоснабжения, развитие сети централизованного кондиционирования, а также производство энергии с применением принципов экономики замкнутого цикла. В климатически устойчивом городе поддерживается природное разнообразие, а природные ресурсы используются циклично, с минимальными потерями. Все это делает городскую среду чище и привлекательнее.

Документ о развитии уточняет все сферы, учитывая достижение целей ”зеленого поворота” действующей долгосрочной стратегии развития ”Таллинн 2035”. Изменениями в энергетическом хозяйстве, транспорте и застройке к 2030 году планируется снизить углеродные выбросы на 40 процентов по сравнению с 2007 годом, а к 2050 году намечено достичь климатической нейтральности.