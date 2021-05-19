ВИДЕО | Марек Сэер: при распределении номерков на вакцинацию мы учтем большой спрос в Таллинне и Тарту

К настоящему моменту известно, что примерно 25 000 новых номерков будет добавлено в дигитальную регистратуру в эту субботу. Время, когда это будет сделано, пока еще не известно.

Открытие в понедельник записи на массовую вакцинации показало, что быстрее всего были разобраны номерки в Таллинне и Тарту. А, к примеру, в Ида-Вирумаа и сегодня утром они еще были в наличии. Из этого были сделаны выводы.

"При добавлении новых номерков мы более всего будем учитывать пропускную способность центров вакцинации в Тарту и Таллинне, потому что в Харьюмаа и Таллинне номерки закончились быстрее всего", — сообщил глава рабочей группы.

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