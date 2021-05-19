Объявлен конкурс на стипендию для обучения ядерной энергетике за рубежом

Ядерная энергетика и ядерные технологии — это привлекательная международная сфера. Выпускники таких специальностей будут иметь широкие возможности для работы по всему миру, а также, вероятно, и в Эстонии. Fermi Energia хочет сделать производство энергии в Эстонии соответствующим 21 веку, построив современную атомную электростанцию, которая обеспечит выгодную цену для потребителей электроэнергии, надежность электроснабжения в любую погоду и выполнит климатические цели страны.

Стипендия будет выплачиваться студентам магистратуры в течение двух академических лет (2х10 месяцев), ее размер составит 1000 евро в месяц. После окончания образования стипендиат должен будет проработать три года в Fermi Energia.

В числе рекомендованных для обучения по специальности ядерная энергетика (MSc in Nuclear Energy Engineering) высших учебных заведений приводятся: Королевский технологический институт (Швеция), Технологический университет Лаппеэнранта (Финляндия) и совместная программа Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария).

Fermi Energia продолжает то, что 14 лет назад начала Eesti Energia. Тогда, благодаря стипендии Eesti Energia, три студента ТТУ (Мерья Пукари, Хенри Ормус и Каспар Кёэп) получили возможность обучаться ядерной энергетике в магистратуре Шведского Королевского технологического института. Эти специалисты сделали карьеру и стали международно признанными экспертами в области ядерной энергетики. Они все являются учредителями компании Fermi Energia на ряду с другими специалистами в своих областях.