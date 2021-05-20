ПОДКАСТ | "Где справедливость?" Каллас о поездках Ратаса и хорошем президенте Кальюлайд

"Мы четко выразили свою позицию. Нынешний президент Керсти Кальюлайд должна остаться на посту президента следующие 5 лет. Сейчас у государства нет времени заниматься политическими играми и искать президента. Задача президента — представлять страну за границей. Керсти Кальюлайд с этим очень хорошо справляется. Я не вижу причин, зачем нам менять президента", — сказала Кристина Каллас.

"Да, у русскоязычных есть претензии к Кальюлайд после речи 24 февраля. Согласна, она неправильно высказалась. Наверное, у нее нет русских советников. Они бы не допустили такого выражения в речи президента. К русским нельзя обращаться: вы русские не понимаете нас эстонцев. Это была серьезная ошибка.

Возможно, 15 лет назад эти слова восприняли бы иначе. Раньше русские ждали, что президент к ним обратится хоть как-нибудь. Помню, когда Томас Хендрик Ильвес сказал: наши русскоязычные соотечественники. Всем это очень понравилось, все аплодировали — наконец-то! Теперь же мы дошли до такой стадии, когда русскоязычным не нравится, что их разделяют".

EKRE постоянно критикует президента. Другие партии пока не дали понять, хотят ли они видеть следующим президентом Керсти Кальюлайд или нет. Кто может выдвинуть ее кандидатуру?

"Я думаю, Партия реформ, Социал-демократы или Isamaa. Кая Каллас говорила, что Кальюлайд — хороший президент. Важно, чтобы президент не был партийным человеком. Не руководит партией, не числится в ней. Если он партийный, как например Юри Ратас, то он будет достаточно уязвимым.