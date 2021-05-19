BLRT Grupp приобрел две инженерные компании

”Приобретение компаний позволит концерну предлагать клиентам полный спектр услуг: начиная с разработки электротехнического проекта и заканчивая изготовлением и монтажом оборудования в основных сферах нашей деятельности. Имеющиеся у Bars Elekter и Bars Elektrо интересные инженерные решения, проекты и патенты позволят повысить конкурентоспособность концерна и создать дополнительную синергию”, — сказал председатель правления BLRT Grupp Федор Берман.

Bars Elektrо AS уже вторая приобретенная концерном компания в Норвегии. Ранее, в 2017 году, в состав BLRT Grupp вошла норвежская компания по разработке и управлению инженерными проектами — Marine Technology AS. Норвежская Bars Elektrо позволит BLRT Grupp работать с клиентами на этом рынке еще более эффективнее. Концерн расширит географию своего присутствия, выполняя сложные задачи в любом регионе в соответствии с требованиями и правилами, установленными международными классификационными обществами.

”Наше сотрудничество с BLRT Grupp, постоянно совершенствуясь, длится не один год. Мы участвовали в реализации многих интересных проектов концерна, как, например, строительство уникального буя для нефтеперекачки в море. Я уверен, что в составе BLRT Grupp компании Bars Elekter и Bars Elektrо смогут значительно расширить как свои возможности, так и возможности концерна, продолжая реализовывать экологические проекты для судовладельцев и портов”, — прокомментировал решение о продаже собственник компании Bars Elekter OÜ Олег Плюснин.

Фирмы Bars Elekter и Bars Elektrо сегодня являются инновативными компаниями, предлагающими услуги по разработке концепции, производству и введению оборудования в эксплуатацию, а также управлению инженерными электротехническими проектами для секторов судоремонта и судостроения, а также офшорной индустрии. Олег Плюснин возглавит данное направление, которое объединит три компании: BLRT ERA в Эстонии, Литве и Финляндии, Bars Elekter OÜ и Bars Elektrо AS в Норвегии.