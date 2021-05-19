В Таллинне появится 70 бесплатных парковок для арендных электросамокатов

Таллиннский департамент транспорта создаст, согласно плану, не менее 70 парковок, на которых в общей сложности можно будет разместить как минимум 1380 средств передвижения на электрическом ходу. Парковочные места для электросамокатов и велосипедов появятся частично за счет автомобильных платных парковочных мест. В будущем места появятся также на парковках Pargi ja reisi; в случае необходимости их количество можно будет увеличить до 3000.

Новый распорядок способствует возможности парковать средства передвижения на электроходу в конкретных местах. Это должно улучшить нынешнюю ситуацию, когда электросамокаты хаотично рассредоточены по всему городу. Также будет упразднена действовавшая до сих пор обязанность предпринимателей с 23:00 убирать электросамокаты, что позволит горожанам в случае необходимости добираться домой на этом транспорте и ночью. Изменения подготовлены в сотрудничестве с предлагающими в аренду электросамокаты предприятиями и районными управами.

Прежде всего, договор сфокусируется на регуляции, затрагивающей платную парковочную зону центра Таллинна и территории парковок Pargi ja reisi, однако все же будет касаться всего города. В отличие от прошлых лет, парковочные места передадут в пользование предприятиям, сдающим в аренду средства передвижения на электроходу, бесплатно. Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве договорились о том, что предприятия будут способствовать развитию культуры движения среди пользователей электросамокатов, а также передавать городу статистику, на базе которой можно будет развивать возможности альтернативного передвижения.