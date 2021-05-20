Хитрый план EKRE: обмануть русских в Ида-Вирумаа и занять пост премьер-министра

Последние опросы показывают, что Центристскую партию в Ида-Вирумаа поддерживают 15% респондентов, а EKRE — 13%. Чем обусловлена такая маленькая разница между центристами и консерваторами?

"Если мы посмотрим на людей, которые руководят EKRE в Нарве, то разницы между центристами и EKRE не существует. Поменяли просто флаг на столе, остались те же самые люди. Те люди, которые у власти в Нарве 30 лет, поняли, что флаг центристов для избирателей не работает. Надежда на центристов в правительстве была высокая, но получилось как всегда. Эти люди руководствуются личными интересами и хотят одного — остаться у власти, просто решили поменять флаг на столе. Взять тот, который сейчас выгодней", — считает Кристина Каллас.

Перед муниципальными выборами осенью этого года Eesti 200 cобирает команду абсолютно новых людей. "Ведь многие хотят, чтобы в городе поменялась власть. Недостаточно просто поменять партию или избирательный союз, нужно менять людей. Наша стратегия — выдвигать сильную команду новых людей", — призналась она.

"Входит ли в эту команду бывший мэр Алексей Евграфов?" — спросил ведущий Виталий Бесчастный. Кристина Каллас ответила: "Пока нет". "Евграфов должен сам решить, что он хочет и с кем хочет идти на выборы. Мы с ним встречались, общались. Мы хотели узнать друг друга поближе. Он будет принимать решение. Если он готов менять в Нарве городское руководство и не таскать за собой тех, кто сидит в горсобрании 20 лет, то мы можем про это говорить. Но если он хочет протащить за собой тех же самых людей — то нам это не подойдет", — считает лидер Eesti 200.

"Если есть желание поменять что-то в Нарве, то нет смысла голосовать за EKRE — в их списки входят те же самые центристы, которые работают в городе 30 лет", — продолжает Каллас.