Хитрый план EKRE: обмануть русских в Ида-Вирумаа и занять пост премьер-министра(17)
Последние опросы показывают, что Центристскую партию в Ида-Вирумаа поддерживают 15% респондентов, а EKRE — 13%. Чем обусловлена такая маленькая разница между центристами и консерваторами?
"Если мы посмотрим на людей, которые руководят EKRE в Нарве, то разницы между центристами и EKRE не существует. Поменяли просто флаг на столе, остались те же самые люди. Те люди, которые у власти в Нарве 30 лет, поняли, что флаг центристов для избирателей не работает. Надежда на центристов в правительстве была высокая, но получилось как всегда. Эти люди руководствуются личными интересами и хотят одного — остаться у власти, просто решили поменять флаг на столе. Взять тот, который сейчас выгодней", — считает Кристина Каллас.
Перед муниципальными выборами осенью этого года Eesti 200 cобирает команду абсолютно новых людей. "Ведь многие хотят, чтобы в городе поменялась власть. Недостаточно просто поменять партию или избирательный союз, нужно менять людей. Наша стратегия — выдвигать сильную команду новых людей", — призналась она.
"Входит ли в эту команду бывший мэр Алексей Евграфов?" — спросил ведущий Виталий Бесчастный. Кристина Каллас ответила: "Пока нет". "Евграфов должен сам решить, что он хочет и с кем хочет идти на выборы. Мы с ним встречались, общались. Мы хотели узнать друг друга поближе. Он будет принимать решение. Если он готов менять в Нарве городское руководство и не таскать за собой тех, кто сидит в горсобрании 20 лет, то мы можем про это говорить. Но если он хочет протащить за собой тех же самых людей — то нам это не подойдет", — считает лидер Eesti 200.
"Если есть желание поменять что-то в Нарве, то нет смысла голосовать за EKRE — в их списки входят те же самые центристы, которые работают в городе 30 лет", — продолжает Каллас.
"В сюжете Актуальной камеры на эстонском языке Юрий Николаев общался с Ларисой Олениной (она вошла в списки EKRE в горсобрании, организует парад на 9 мая), и она призналась, что является "по хорошему националистом", или, по ее словам, за русский язык и русскую школу. Кажется, понимание "правильного национализма" у EKRE и Олениной совсем разное", — добавил Бесчастный.
"Это хороший пример, что единственная цель Олениной и EKRE в Нарве — прийти к власти. Насколько они сходятся в своих мнениях, взглядах, политике абсолютно не важно. Они готовы закрыть глаза на все сложные темы. И праздник EKRE, где вспоминают солдат СС, и парад на 9 мая.
У них сходится цель — прийти к власти. Зачем EKRE приходить к власти в Нарве? Не для того, чтобы изменить жизнь в городе. Это нужно для того, чтобы набрать людей и контролировать административный ресурс в Нарве перед парламентскими выборами 2023 года. EKRE хочет стать партией премьер-министра. Игра идет на парламентские выборы.
EKRE хорошо поняли, что достигли потолка с эстонским избирателем. Дополнительных голосов им брать уже неоткуда. Куда идти дальше? У центристов надо забрать русских! Русскоязычные жители Эстонии разочаровались в центристах, так как они за четыре года в правительстве ничего не сделали. Что нужно, чтобы получить русские голоса? Давайте не будем говорить про образование и 9 мая, будем говорить про семейные ценности, про сланец и про мигрантов. Стратегия очень понятная. Так они могут получить 5-10% русских голосов, что для них будет достаточно для победы на выборах. На это идет игра.
Если в Нарве кто-то думает, что EKRE пересмотрели свою националистическую стратегию — то это очень наивно. Нужно просто послушать, что говорит EKRE эстонским избирателям. Например, 21 марта в своей передаче четко сказали: Эстония для эстонцев и не дай бог у премьер-министра Эстонии когда-нибудь будет фамилия Шевцов. Точка", — напомнила Каллас.
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