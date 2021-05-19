Шведский чиновник: пробоину на корпусе парома "Эстония" начнут изучать не раньше следующей весны

"Я пойму, если сочтут, что это занимает слишком длительное время", - сказал гендиректор Шведской государственной комиссии по расследованию аварийных ситуаций (SHK) Йонас Бэкстранд.

После выхода осенью 2020 года документального фильма шведского кинематографиста Хенрика Эвертссона о гибели теплохода. В этом фильме была показана ранее неизвестная специалистам пробоина в корпусе.

После того, как из документального фильма шведского кинепематографиста Хенрика Эвертссона (осень 2020) выяснилось, что в корпусе парома "Эстония" есть ранее неизвестная пробоина, было принято решение о дополнительном изучении останков.

Поправка в шведское законодательство должна быть принята вовремя - к лету, но шведские власти планируют сначала провести подготовительные исследования.

Как сегодня рассказал Бэкстранд в эфире Ekot, непосредственно погружения к судну для изучение пробоины начнутся самое раннее весной 2022 года, но не этим летом,

"До начала проведения этих работ нам нужно получить хорошее представление об условиях на месте их проведения", - сказал шведский чиновник.

Поэтому в июле этого года будут проходить подготовительные работы, в ходе которых специалисты изучат морское дно на месте катастрофы.