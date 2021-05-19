Кая Каллас встретилась с Зеленским и подписала декларацию в поддержку усилий Украины по вступлению в ЕС

”Несущим стержнем отношений Европейского союза и Украины остается ассоциационный договор. Гармонизация украинского законодательства с законодательством ЕС и применение новых норм на практике, борьба с коррупцией и судебная реформа имеют ключевое значение не только для присоединения к ЕС, но и c точки зрения благосостояния людей и развития экономики. Эстонии для вступления в ЕС и НАТО потребовалось 12 лет упорной работы. Усилия Украины в нужный момент тоже будут вознаграждены, а Эстония готова всесторонне помогать вам на этом пути”, — сказала Каллас.