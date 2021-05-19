Кая Каллас встретилась с Зеленским и подписала декларацию в поддержку усилий Украины по вступлению в ЕС(32)
Кая Каллас подчеркнула, что условием присоединения Украины к Европейскому союзу является эффективное претворение в жизнь реформ и выполнение всех необходимых критериев.
”Несущим стержнем отношений Европейского союза и Украины остается ассоциационный договор. Гармонизация украинского законодательства с законодательством ЕС и применение новых норм на практике, борьба с коррупцией и судебная реформа имеют ключевое значение не только для присоединения к ЕС, но и c точки зрения благосостояния людей и развития экономики. Эстонии для вступления в ЕС и НАТО потребовалось 12 лет упорной работы. Усилия Украины в нужный момент тоже будут вознаграждены, а Эстония готова всесторонне помогать вам на этом пути”, — сказала Каллас.
Успех Украины даст позитивный сигнал также остальным странам региона, которые видят свое будущее в Европе.
На встречах с президентом и премьер-министром обсуждалось также будущее Нормандского процесса, сотрудничество в различных международных организациях и форматах, а также трансатлантические отношения.
Кая Каллас вернется в Таллинн сегодня во второй половине дня.