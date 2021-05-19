ВИДЕО И КАРТА | Велосипедисты получат больше пространства для движения в центре Таллинна

Мэр Таллинна Михаил Кылварт подтвердил, что к лету будут созданы более удобные и безопасные условия для передвижения на велотранспорте вокруг Старого города и в центре столицы.

”Мы провели основательный анализ расположенных в центре города велосипедных дорожек, чтобы найти возможности проезда по тем местам, которые в настоящее время препятствуют плавному движению на велосипеде, — сказал Михаил Кылварт. — Эта инициатива не решает в центре города все проблемы с местами, где передвигаться на велосипеде затруднительно, однако в дальнейшем на этих маршрутах будет произведено более капитальное и дорогостоящее строительство инфраструктуры для велосипедистов”.

Дополнительное пространство для велосипедистов в центре города будет выделено разными способами. В центре города предусмотрено около 3,8 км новых отрезков велосипедных дорожек, в том числе на Нарвском шоссе и улице Петроолеуми 1,6 км, на Мере пст 700 м, на Пярнуском шоссе 550 м, на ул. Гонсиори и бульваре Эстония — 950 м. Планируется улучшить качество пролегающих по центру города велосипедных дорожек общей протяженностью примерно в пять километров.

Предлагаемые для центра города решения разнообразны. Например, в некоторых местах за счет сужения полос движения автотранспорта велосипедисты получат еще один километр полос для велотранспорта. За счет перераспределения пешеходных дорожек велосипедистам будет выделено дополнительно 2,7 км. Кроме того, например, путем реорганизации дорожного движения и оптимизации разметки улицы Вяйке-Амеэрика и Харидусе станут более удобными для велосипедистов (общая протяженность 1 км).